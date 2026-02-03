¡A protegerse! Senamhi advierte incremento de temperatura diurna en la selva: ¿Desde cuándo?

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, en los próximos días, la selva peruana se verá afectada por un incremento de temperatura diurna. A continuación, te brindaremos más detalles sobre este evento meteorológico.

Temperatura diurna incrementará en la selva

De acuerdo con el aviso N°035 del Senamhi, desde el jueves 5 al viernes 6 de febrero, la selva peruana percibirá un incremento de temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que este evento incluirá también el incremento de radiación ultravioleta (UV), ráfagas de viento y chubascos aislados durante la tarde y la noche.

"Se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía. Por otro lado, no se descartan ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 35 km/h y chubascos aislados, principalmente durante las horas de la tarde y noche", detalla el Senamhi.

Lugares se verán afectados con el incremento de temperatura

Jueves 5 de febrero

Para este día se prevén temperaturas máximas entre los 30°C y 37°C en la selva norte, entre 22 °C y 35°C en la selva centro, y valores alrededor de los 34°C en la selva sur.

Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali se verán afectados. El nivel de peligro es "NARANJA", por lo que se recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación, además de cumplir con las instrucciones dadas por las autoridades.

Viernes 6 de febrero

Este día se prevén temperaturas máximas entre 31°C y 36°C en la selva norte, entre 34 °C y 35°C en la selva centro, y valores entre 34 °C y 35°C en la selva sur.

Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali se verán afectados por este evento meteorológico. El nivel de peligro es "AMARILLO", es decir que si bien este tipo de fenómenos son peligrosos, también son normales en la región.

Recomendaciones ante incremento de temperatura

El Senamhi recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante ese tipo de eventos meteorológicos:

Uso de gorras de ala ancha

Sombrillas

Prendas de manga larga

Protectores solares para evitar el efecto nocivo de la radiación solar

De esta manera, el Senamhi informó que del jueves 5 al viernes 6 de febrero, la temperatura diurna en la selva incrementará de manera considerable, esperándose también un incremento de los rayos ultravioleta, ráfagas de viento y chubascos aislados.