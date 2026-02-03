Línea 1 del Metro: Usuarios descienden de vagones y caminan por vías del tren por falla técnica

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Usuarios del la Línea 1 del Metro de Lima reportaron fallas técnicas durante el recorrido del tren durante la noche de este martes 3 de febrero. Debido a la interrupción del servicio, se vieron obligados a descender del vehículo y caminar por las vías del tren.

De acuerdo al comunicado oficial de la Línea 1, los desperfectos continúan en mantenimiento motivo por el cual el servicio se brinda de forma parcial y se advierte a los usuarios a considerar el uso de medios de transporte alternativos.

Usuarios caminan por vías del tren

Alrededor de las 7:30 de la noche de este martes 3 de febrero, reportes de usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima alertaron fallas en el servicio de transporte.

Los pasajeros que se encontraban a bordo del tren vieron interrumpido el trayecto en el tramo de las estaciones comprendidas entre La Cultura y Caja de Agua.

Alertados por la interrupción, los pasajeros a bordo tuvieron que descender de los vagones y caminar por la vía férrea para ponerse a buen recaudo hasta llegar hacia la estación más cercana.

De acuerdo al reporte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se precisa que se registran demoras las cuales continúan siendo atendidas para restablecer la operación vial.

🔴 #ATUInforma | Se registran demoras en los servicios de la Línea 1 del Metro de Lima. El personal se encuentra trabajando para restablecer la operación en el menor tiempo posible.



Agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias ocasionadas. pic.twitter.com/kJpo2K0Bw7 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 4, 2026

Asimismo, en el comunicado oficial de la Línea 1 del Metro de Lima se precisa que se presentaron fallas técnicas , motivo por el cual los trenes circulan de manera parcial.

Al momento, los trenes circulan desde la estación Villa El Salvador hasta la estación La Cultura y desde la estación Caja de Agua hasta la estación Bayóvar.

Comunicado Línea 1

Noticia en desarrollo...