Exfigura de 'Combate' sorprendió al casarse en secreto: Así fue su romántica boda

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exfigura de Combate Yamila Piñero dejó en shock a sus seguidores al revelar que se casó en secreto en Argentina y mostrar, por primera vez, cómo fue su romántica boda junto a Pablo Javier Feld, en una celebración privada que se realizó lejos de la televisión.

Yamila Piñero se casó en secreto

Luego de varios años alejada de los reflectores, Yamila Piñero, recordada por su paso por el reality Combate, reapareció en redes sociales con una noticia que nadie veía venir: se había casado.

La exchica reality se fue a su tierra, Argentina, y ahí nomás se casó con Pablo Javier Feld en una boda súper privada, que fue el 31 de enero de 2026 en Santa Fe, rodeados solo de su gente más cercana.

Por sus redes, la argentina de 34 años mostró varios de los momentos más lindos de la boda, incluido el preciso instante en el que se dijeron "sí" y oficializaron su unión.

En uno de los videos difundidos se escucha claramente a la persona encargada de la ceremonia decir: "Bueno, chicos, ustedes han dado su consentimiento en forma libre y voluntaria. Así que en nombre de la ley los declaro a ambos unidos en matrimonio".

Esa frase selló el momento más importante de la pareja y marcó el inicio formal de su nueva etapa juntos.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no esperaban ver a la exfigura de Combate vestida de novia y anunciando su matrimonio de manera tan sorpresiva.

Novios resaltan esfuerzo de sus invitados

La pareja también destacó el esfuerzo de varios de sus invitados, quienes viajaron desde distintos países para acompañarlos en este día tan especial.

A través de una cuenta donde recopilan recuerdos de la boda, compartieron el siguiente mensaje: "Amigos y familiares que vinieron de lejos, tomaron avión, rentaron hotel, manejaron varias horas. No existen palabras para agradecer su asistencia a nuestra boda. Perú, Uruguay, Luxemburgo, Holanda y México".

¿Quién es Yamila Piñero, la exfigura de 'Combate'?

Yamila Piñero formó parte del equipo verde del reality Combate de ATV. Ingresó al programa en el año 2013, inicialmente como reemplazo, en una etapa en la que el espacio atravesaba uno de sus mejores momentos de audiencia.

Durante su paso por el reality también fue conocida por su relación con su entonces compañero, el fotógrafo Ernesto Jiménez.

En 2019, la exmodelo decidió alejarse de la televisión para enfocarse en proyectos personales y regresar a Argentina, donde se hizo cargo de la empresa de su madre, dedicada al transporte de personas con discapacidades.

Desde entonces, ha estado mucho más perfil bajo, aunque igual sigue subiendo a sus redes algunos momentos clave de su vida, como viajes, celebraciones y ahora también su boda.

Así, la exfigura de Combate Yamila Piñero sorprendió al casarse en secreto en Argentina y mostrar cómo fue su romántica boda junto a Pablo Javier Feld, en una ceremonia íntima realizada en Santa Fe, rodeada de familiares y amigos cercanos.