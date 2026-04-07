Elecciones 2026: Metro de Lima anuncia 96 viajes extras en Línea 1 para este domingo 12 de abril

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A cinco días de las Elecciones Generales 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el Metro de Lima, en su Línea 1, realizará alrededor de 100 viajes extra para atender la alta demanda de pasajeros que se movilizarán.

Este domingo 12 de abril, más de 11 millones de limeños y chalacos acudirán a las urnas para emitir su voto en la capital, según la entidad adscrita al MTC. Por ello, el Gobierno garantizará que la operación del transporte público esté disponible para todos.

En el caso de la Línea 1 del Metro, este servicio estará habilitado de 5:30 a.m. a 10 p.m. y realizará 350 carreras, es decir, 96 viajes adicionales a un domingo regular.

La frecuencia de paso de los trenes será de 3.5 minutos a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

En tanto, la Línea 2 funcionará en su horario regular de 6:00 a.m. a 11 p.m., con un total de 290 carreras.

¿Cuáles son los horarios de transporte público para las Elecciones 2026?

En el caso del Metropolitano, funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a.m. a 10 p.m., con el servicio Expreso 1 de 6 a.m. a 9 p.m. y el servicio Expreso 5 de 6:30 a.m. a 5 p.m.

Por otro lado, los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m., mientras que el Lechuchero operará con normalidad tanto el viernes 10 como el sábado 11 de abril, de 11:30 p.m. a 4 a.m.

Los corredores complementarios (azules, rojos y morados), por su parte, atenderán de 5 a.m. a 11 p.m. con sus servicios habituales. Mientras que el Aerodirecto operará en sus rutas y horarios habituales.

En caso el ciudadano deba movilizarse en transporte regular, este operará de 4:30 a.m. hasta la media noche. Sin embargo, este horario estará sujeto a la demanda del servicio.

Por último, los taxis autorizados funcionarán las 24 horas del día.

Conoce los horarios del transporte público el día de Elecciones Generales, domingo 12 de abril.

Más de 49 mil fiscalizadores del JNE supervisarán las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que, el próximo 12 de abril, los comicios contarán con más de 49 mil fiscalizadores desplegados en los centros de votación.

De esta forma, se ejercerá un control más reforzado en el electorado en comparación con las Elecciones 2021, según señaló para Exitosa el vocero del Reniec y asesor legal del JNE, Luis Ramos Polo.

"Con eso, garantizamos que un fiscalizador de local de votación va a estar presente en dos mesas de sufragio, lo que hace muy diferente a lo que, anteriormente, en otros procesos se veía", precisó.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que, con motivo del día de las Elecciones 2026, la Línea 1 del Metro realizará 350 carreras, cifra mayor a la regular.