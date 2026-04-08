Famosa actriz dejó las telenovelas para dedicarse a vender suplementos alimenticios

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Nadie lo esperaba! Actriz de famosas telenovelas de Televisa sorprendió al alejarse de la televisión y dar un cambio radical a su vida al dedicarse a vender suplementos alimenticios. ¿De quién se trata?

Actriz de Televisa cambia su vida drásticamente

Fue la protagonista de las historias más apasionantes de la pantalla chica y conquistó millones de corazones con su talento ante las cámaras de televisión, pero hoy su vida ha dado un giro de 180 grados. Una de las actrices más queridas de los noventas en la TV mexicana, de Televisa, Joana Benedek, sorprendió a todos al revelar a qué se dedica tras alejarse de los reflectores.

La carrera de la recnocida actriz por sus papeles como villana y personajes antagónicos, destacando 'Amigas y Rivales' y 'Destilando Amor', se vio interrumpida y se alejó de las pantallas desde el año 2012 para realizar un viaje a la India, que le permitió realizar una gran transformación en su vida.

En ese tiempo, Benedek decidió sumergirse en cursos espirituales, de metafísica, budismo zen y comprensión de la energía universal, para descubrirse ella misma y centrarse en construir su empresa de wellness.

Joana Benedek, villana en 'Amigas y rivales'.

De las telenovelas a la venta de suplementos alimenticios

En 2022, la actriz fue abordada por la prensa tras varios años sin saber más de su carrera artística y volver a verla en alguna telenovela o producción de Televisa, ya que su última aparición fue en 'Dos hogares'. En aquel año, Benedek aclaró que se alejó y dejó la fama porque necesitaba explorar nuevas experiencias.

Durante ese periodo, sus seguidores se percataron que en sus redes sociales, Joana Benedek se ganaba la vida vendiendo suplementos alimenticios, los cuales, son productos especializados en la dieta Keto o cetogénica, que busca una alimentación alta en grasas, adecuada en proteínas y baja en carbohidratos.

¿Actriz volverá a las telenovelas?

Incluso, en ese marco, se recordó que en 2023, en una entrevista, la actriz rumanomexicana explicó que las personas evolucionan, y con ello, cambian sus objetivos en función de su enfoque, percepción y momento en la vida.

"Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba..Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida, punto", expresó, dejando en claro que no tiene en mente, por el momento, volver a trabajar en la televisión.

Es así como se dio a conocer que la actriz Joana Benedek decidió colgar los libretos para enfocarse en un rubro totalmente distinto: el bienestar y la venta de suplementos alimenticios.