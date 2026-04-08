Karol G posa para portada de Playboy y habla por primera vez de su ruptura con Feid

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G está dando de qué hablar. La cantante colombiana no solo se lució en la portada de la última edición de Playboy, sino que también rompió su silencio sobre la ruptura con Feid, dejando claras sus reflexiones sobre el amor y su independencia.

Karol G deslumbra en Playboy

Karol G se convirtió en la estrella de la más reciente edición de Playboy. En una sesión de fotos que es puro fuego, la 'Bichota' posó 'topless' frente al mar, mostrando su confianza, sensualidad y personalidad arrolladora.

En entrevista con la publicación, Karol G dejó en claro que la decisión de aparecer en las páginas de Playboy fue completamente suya.

"¿Por qué quiero hacer esto? Porque sí. Porque crecí inspirándome en lo guapas que se veían las mujeres de la revista y ahora tengo la oportunidad de ser esa mujer guapa, sexy y mamasota", afirmó, dejando en evidencia su seguridad y autonomía.

La sesión, además de impactar por la estética, abrió el espacio para que la cantante hablara por primera vez de su ruptura con Feid, un tema que había sido motivo de especulación durante meses.

Karol G confirma ruptura con Feid

Tras meses de rumores, la cantante reveló a Playboy que su relación con Feid llegó a su fin. "Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal llegan cuando estoy sola", explicó.

Aunque no precisó fechas ni motivos concretos, Karol G sugirió que la decisión fue tomada por ella misma. "Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: 'Vaya, aquí estoy otra vez'. Pero luego lo vi de otra manera: 'Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí'", relató.

La cantante también compartió su visión sobre la entrega en el amor: "Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de que incluso puedes perderte a ti misma".

"Creo que hay que trabajar mucho en uno mismo para que la relación funcione. También hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar", añadió.

Además, Karol G reveló cómo está rompiendo con los estándares sociales sobre la vida personal y los roles tradicionales. "Según mi cultura, a estas alturas ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año me he dicho, literalmente: 'A la mierd...'", declaró.

Así, Karol G cerró un capítulo de su vida, posó para la portada de Playboy y habló por primera vez de su ruptura con Feid, mostrando que su enfoque estaba en ella misma y en disfrutar su independencia.