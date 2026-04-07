Reniec amplía horario de atención hasta medianoche en varias sedes del Perú: Entérate cuáles son

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/04/2026
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer un listado de sus sedes que, por este martes 7 de abril, atenderán a los usuarios hasta antes de la medianoche (11.59 p.m.) para poder culminar con cualquier trámite en curso.
Según indicó el organismo electoral a través de sus redes sociales oficiales, esta disposición excepcional responde al próximo cierre del padrón electoral por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, permitiendo que los ciudadanos puedan recoger su DNI y puedan actualizar sus datos.
Conoce las sedes que ampliaron su horario de atención.
La Reniec hizo público el listado del horario de atención de todas la sedes a través de una tabla en Excel disponible en este enlace.
En caso desees conocer únicamente aquellas sedes que extendieron su horario de atención hasta la medianoche, te las enumeramos a continuación ordenados por cada provincia:
ANCASH
- SANTA - Jirón Enrique Palacios N° 504-506 esquina con Jr. Ladislao Espinar N° 401
- AG NUEVO CHIMBOTE - Mz. 74-75 Lt. 1 del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
- AG HUARAZ - Jirón Agustín Loly N° 756, Mz. 29A Lt. 27, Barrio La Soledad Alta, intersección con Jr. Agustín Mejía
AREQUIPA
- AG MAJES - Avenida Arequipa S/N - Tienda 06 del Estadio Almirante Miguel Grau - Pedregal
- AREQUIPA - Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101
AYACUCHO
- PAUCAR DEL SARA SARA - Jirón Miguel de Cervantes N° 455 (Palacio Municipal)
- LUCANAS - Jirón San Pedro N° 216
- PARINACOCHAS - Jirón Bolognesi N° 419 Plaza de Armas
CAJAMARCA
- CHOTA - Jirón 30 de Agosto N° 848
- CAJAMARCA - Jirón Del Comercio N° 633
CUSCO
- CUSCO - Avenida El Sol N° 272
- ABANCAY - Avenida La Victoria N° 214
- AGENCIA QUILLABAMBA - Avenida General Gamarra S/N - Hospital Quillabamba
- AGENCIA URUBAMBA - Avenida Conchacupas S/N
ICA
- ICA - Avenida San Martín N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035 Urb. San Isidro
- AG CHINCHA - Calle Los Ángeles N° 300
- AG PISCO - Calle San Juan de Dios N° 288
- AG NASCA - Calle Fermín del Castillo N° 270
- P.A. MARCONA - Calle Andrés Avelino Cáceres S/N
- P.A. PARCONA - Avenida John F. Kennedy N° 500 con Calle Lima S/N (Costado del Palacio Municipal)
- PALPA - Calle Portal de Escribanos N° 145
- MAC ICA - Avenida Los Maestro S/N Mega Plaza Segundo Piso
JUNIN
- HUANCAYO - Avenida Mariscal Castilla N° 1801
LA LIBERTAD
- AGENCIA OTUZCO - Pasaje Elías Armas Castillo Lt. 5 E-1 Mz. 28
- PAP SANTIAGO DE CHUCO - Calle Luis de la Puente Uceda N° 1120
- PAP JULCAN - Avenida 28 de Julio N° 201, Centro Cívico
- TRUJILLO II - Avenida Víctor Larco N° 1096, Urb. Vista Alegre
- PAP VIRU - Mz. A Lt. N° 08 Urb. Las Palmeras
- PAP SAN PABLO - Jirón Plaza de Armas S/N
- SAN MARCOS - Jirón Alfonso Ugarte N° 325 (Mz. 46 Lt. 17 Centro Poblado San Marcos)
- TRUJILLO - Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
LAMBAYEQUE
- CHICLAYO - Avenida Balta N° 680 y esquina con Av. Elías Aguirre
- JOSE LEONARDO ORTIZ - Calle Cacique Cinto N° 317 Urb. Latina
LIMA
- INDEPENDENCIA - Calle Los Andes Mz. 485 Urb. Industrial Panamericana Norte
- MIRAFLORES - Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230
- CERCADO DE LIMA - Jirón Nicolás de Piérola N° 545
LORETO
- ALTO AMAZONAS - Calle Mariscal Castilla N° 411
- AG LAGUNAS - (sin dirección visible)
- DATEM DEL MARAÑON - Calle Tigre Mz. 31 Lt. 08 - San Lorenzo
- IQUITOS - Jirón Próspero N° 201
MADRE DE DIOS
- TAMBOPATA - Jirón Lambayeque N° 159
PIURA
- SULLANA - Calle Leoncio Prado N° 517
- PIURA - Calle Libertad N° 568
SAN MARTIN
- TARAPOTO - Jirón Jiménez Pimentel N° 280
- BELLAVISTA - Jirón Huallaga - Iquitos Mz. 7 Lt. 27 - A, 1er Piso
- PICOTA - Jirón Simón Bolívar, cuadra 4
- MARISCAL CACERES - Jirón Eduardo Peña Meza N° 772
- EL DORADO - Jirón Comercio N° 610 - San José de Sisa - El Dorado - San Martín - Perú
- MOYOBAMBA - Jirón Dos de Mayo Mz. 1530 Lt. 14 (837)
- RIOJA - Jirón Angaiza N° 530
- HUALLAGA - Jirón Lima N° 591
- BANDA DE SHILCAYO - Jirón Yurimaguas N° 340
- LAMAS - Jirón San Martín N° 984
- NUEVA CAJAMARCA - Carretera Fernando Belaunde Terry Altura del Km. 447.50
- PANP MORALES - Jirón Tarapoto N° 116 Plaza de Armas
TACNA
- TACNA - Calle Deustua N° 173
TUMBES
- TUMBES - Avenida Tumbes Norte N° 550
UCAYALI
- OR PUCALLPA - Jr. 09 de Diciembre N°378 y Tacna N°891
Con esta disposición, la entidad ha indicado que la alta concurrencia se debe por el cierre del padrón electoral por las Elecciones Regionales y Municipales 2026