Reniec amplía horario de atención hasta medianoche en varias sedes del Perú: Entérate cuáles son

El Reniec ha tomado la decisión de horarios para el recojo de DNI hasta las 7:45 p.m. para estas sedes en Lima y departamentos cerca a las elecciones del 12 de abril.

Cómo emitir tu voto correctamente Elecciones 2026. (Difusión)

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/04/2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer un listado de sus sedes que, por este martes 7 de abril, atenderán a los usuarios hasta antes de la medianoche (11.59 p.m.) para poder culminar con cualquier trámite en curso.

Según indicó el organismo electoral a través de sus redes sociales oficiales, esta disposición excepcional responde al próximo cierre del padrón electoral por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, permitiendo que los ciudadanos puedan recoger su DNI y puedan actualizar sus datos.

Conoce las sedes que ampliaron su horario de atención.

La Reniec hizo público el listado del horario de atención de todas la sedes a través de una tabla en Excel disponible en este enlace.

En caso desees conocer únicamente aquellas sedes que extendieron su horario de atención hasta la medianoche, te las enumeramos a continuación ordenados por cada provincia

Elecciones 2026: Ministerio Público desplegará 6 000 fiscales para el cumplimiento de la legalidad este 12 de abril
ANCASH

  • SANTA - Jirón Enrique Palacios N° 504-506 esquina con Jr. Ladislao Espinar N° 401
  • AG NUEVO CHIMBOTE - Mz. 74-75 Lt. 1 del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
  • AG HUARAZ - Jirón Agustín Loly N° 756, Mz. 29A Lt. 27, Barrio La Soledad Alta, intersección con Jr. Agustín Mejía

AREQUIPA

  • AG MAJES - Avenida Arequipa S/N - Tienda 06 del Estadio Almirante Miguel Grau - Pedregal
  • AREQUIPA - Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101

AYACUCHO

Presidente del JNE pide a peruanos familiarizarse con nueva cédula de votación: "Si hacen su tarea, será fácil de llenar"
  • PAUCAR DEL SARA SARA - Jirón Miguel de Cervantes N° 455 (Palacio Municipal)
  • LUCANAS - Jirón San Pedro N° 216
  • PARINACOCHAS - Jirón Bolognesi N° 419 Plaza de Armas

CAJAMARCA

  • CHOTA - Jirón 30 de Agosto N° 848
  • CAJAMARCA - Jirón Del Comercio N° 633

CUSCO

  • CUSCO - Avenida El Sol N° 272
  • ABANCAY - Avenida La Victoria N° 214
  • AGENCIA QUILLABAMBA - Avenida General Gamarra S/N - Hospital Quillabamba
  • AGENCIA URUBAMBA - Avenida Conchacupas S/N

ICA

  • ICA - Avenida San Martín N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035 Urb. San Isidro
  • AG CHINCHA - Calle Los Ángeles N° 300
  • AG PISCO - Calle San Juan de Dios N° 288
  • AG NASCA - Calle Fermín del Castillo N° 270
  • P.A. MARCONA - Calle Andrés Avelino Cáceres S/N
  • P.A. PARCONA - Avenida John F. Kennedy N° 500 con Calle Lima S/N (Costado del Palacio Municipal)
  • PALPA - Calle Portal de Escribanos N° 145
  • MAC ICA - Avenida Los Maestro S/N Mega Plaza Segundo Piso

JUNIN

  • HUANCAYO - Avenida Mariscal Castilla N° 1801

LA LIBERTAD

  • AGENCIA OTUZCO - Pasaje Elías Armas Castillo Lt. 5 E-1 Mz. 28
  • PAP SANTIAGO DE CHUCO - Calle Luis de la Puente Uceda N° 1120
  • PAP JULCAN - Avenida 28 de Julio N° 201, Centro Cívico
  • TRUJILLO II - Avenida Víctor Larco N° 1096, Urb. Vista Alegre
  • PAP VIRU - Mz. A Lt. N° 08 Urb. Las Palmeras
  • PAP SAN PABLO - Jirón Plaza de Armas S/N
  • SAN MARCOS - Jirón Alfonso Ugarte N° 325 (Mz. 46 Lt. 17 Centro Poblado San Marcos)
  • TRUJILLO - Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros

LAMBAYEQUE

  • CHICLAYO - Avenida Balta N° 680 y esquina con Av. Elías Aguirre
  • JOSE LEONARDO ORTIZ - Calle Cacique Cinto N° 317 Urb. Latina

LIMA

  • INDEPENDENCIA - Calle Los Andes Mz. 485 Urb. Industrial Panamericana Norte
  • MIRAFLORES - Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230
  • CERCADO DE LIMA - Jirón Nicolás de Piérola N° 545

LORETO

  • ALTO AMAZONAS - Calle Mariscal Castilla N° 411
  • AG LAGUNAS - (sin dirección visible)
  • DATEM DEL MARAÑON - Calle Tigre Mz. 31 Lt. 08 - San Lorenzo
  • IQUITOS - Jirón Próspero N° 201

MADRE DE DIOS

  • TAMBOPATA - Jirón Lambayeque N° 159

PIURA

  • SULLANA - Calle Leoncio Prado N° 517
  • PIURA - Calle Libertad N° 568

SAN MARTIN

  • TARAPOTO - Jirón Jiménez Pimentel N° 280
  • BELLAVISTA - Jirón Huallaga - Iquitos Mz. 7 Lt. 27 - A, 1er Piso
  • PICOTA - Jirón Simón Bolívar, cuadra 4
  • MARISCAL CACERES - Jirón Eduardo Peña Meza N° 772
  • EL DORADO - Jirón Comercio N° 610 - San José de Sisa - El Dorado - San Martín - Perú
  • MOYOBAMBA - Jirón Dos de Mayo Mz. 1530 Lt. 14 (837)
  • RIOJA - Jirón Angaiza N° 530
  • HUALLAGA - Jirón Lima N° 591
  • BANDA DE SHILCAYO - Jirón Yurimaguas N° 340
  • LAMAS - Jirón San Martín N° 984
  • NUEVA CAJAMARCA - Carretera Fernando Belaunde Terry Altura del Km. 447.50
  • PANP MORALES - Jirón Tarapoto N° 116 Plaza de Armas

TACNA

  • TACNA - Calle Deustua N° 173

TUMBES

  • TUMBES - Avenida Tumbes Norte N° 550

UCAYALI

  • OR PUCALLPA - Jr. 09 de Diciembre N°378 y Tacna N°891

Con esta disposición, la entidad ha indicado que la alta concurrencia se debe por el cierre del padrón electoral por las Elecciones Regionales y Municipales 2026

