Barcelona aplica millonaria multa a sus jugadores por llegar tarde a los entrenamientos

El FC Barcelona vuelve a ser noticia, pero esta vez no por un gol ni por un fichaje. La atención se la llevó la millonaria multa que el club aplica a sus jugadores por llegar tarde a los entrenamientos, una norma interna que fue revelada en televisión por Pedri y Ferran Torres.

Hansi Flick y sus estrictas normas en el Barcelona

Todo ocurrió durante la visita de Pedri y Ferran Torres al programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. En medio de una entrevista, el tema de la disciplina interna del club apareció sobre la mesa y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados.

Ambos futbolistas explicaron cómo se vive el día a día bajo la dirección de Hansi Flick, quien ha implantado normas estrictas sobre horarios, orden y puntualidad.

Ferran Torres fue el primero en describir cómo es el entrenador en el vestuario y aclaró que no se trata de un trato autoritario, sino de una metodología clara. "Más que duro, nos pone unas pautas", afirmó, dejando en evidencia que la base del trabajo de Flick está en el cumplimiento de reglas concretas.

Incluso, el propio Ferran explicó que hay detalles cotidianos que ahora son parte de la rutina del equipo y que, según el vestuario, ayudan a mejorar el rendimiento colectivo. De acuerdo con su testimonio, recuperar esa disciplina permite al plantel dar "un salto cualitativo".

Barcelona aplica millonaria multa por tardanzas

El presentador lanzó una pregunta que desató risas en todo el set al plantear qué ocurriría si un jugador llegara 20 minutos tarde antes de un partido oficial.

Pedri, entre carcajadas, soltó una frase que rápidamente se volvió viral: "Decir que estuviste malo o algo". A su lado, Ferran Torres agregó en la misma línea de broma que bastaría con enviar "una foto de un ibuprofeno o un paracetamol".

El momento más impactante llegó cuando Pablo Motos intentó adivinar cuál era la sanción económica que se aplicaba por un retraso. El conductor propuso que podría tratarse de 3.000 euros, pero la respuesta de Ferran fue inmediata y contundente: "Con 3.000 no tienes ni para empezar".

Segundos después, la cifra real salió a la luz y dejó a todos sorprendidos: 40.000 euros. "Por ahí está la cosa", confirmaron los futbolistas, dando por válida la cantidad que impone el club como castigo en días de partido oficial.

La revelación no tardó en generar revuelo entre los hinchas y en redes sociales, sobre todo por lo elevado del monto. No obstante, tanto Pedri como Ferran dejaron en claro que, hasta ahora, ninguno de ellos ha tenido que pagar esa multa.

Así, el Barcelona aplica una millonaria multa de 40.000 euros a sus jugadores por llegar tarde a los entrenamientos, una medida que quedó al descubierto tras el testimonio de Pedri y Ferran Torres.