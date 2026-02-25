Roma: Vaticano confirma fechas de los viajes del papa León XIV a Mónaco, África y España

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 25 de febrero, el Vaticano confirmó las fechas de los próximos viajes apostólicos que tendrá el papa León XIV para este 2026. Vale recordar que, su primera experiencia fuera de la Santa Sede fue entre noviembre y diciembre del 2025, con sus visitas a Turquía y Líbano.

Las actividades de Robert Prevost también podrían llegar al Perú. A inicio de febrero, el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que el sumo pontífice aceptó la invitación del Gobierno del Perú para que vuelva al país que lo acogió por más de 30 años.

🔵 Hoy se han anunciado los viajes apostólicos de #LeónXIV: diez días en África entre Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, un día en Montecarlo y seis días en España, entre Madrid, Barcelona y el archipiélago de las Canarias.https://t.co/QuihIjSCm8 pic.twitter.com/fFoFkNc4Nz — Vatican News (@vaticannews_es) February 25, 2026

Visitas programadas de León XIV

De acuerdo con lo reportado el Vaticano, los viajes al extranjero del santo padre para la primera mitad del 2026 se inaugurarán con una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, prevista para el 28 de marzo, a vísperas de la Semana Santa.

El segundo viaje que tendrá León XIV será del 13 al 23 de abril, donde llevará las huellas de San Agustín en Argelia (Argel y Annaba); luego a África Central, en Camerún (Yaundé, Bamenda y Duala), Angola (Luanda, Muxima y Saurimo) y, por último, en Guinea Ecuatorial (Malabo, Mongomo y Bata).

Tal como ocurrió a finales del 2025, la paz también será uno de los objetivos de sus visitas al continente africano, puesto que, León XIV se desplazará a la región anglófona del norte de Camerún, donde desde hace 10 años se libra una guerra civil entre las fuerzas armadas regulares y los independentistas.

La última etapa es su presencia en Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante. Una peregrinación que, por su duración, se acerca a la que realizó san Juan Pablo II en África en 1985, con siete países visitados en 11 días.

Por último, del 6 al 12 de junio, León visitará las ciudades españolas de: Madrid y Barcelona, para luego inaugurar la nueva y más alta torre de la "Sagrada Familia", la monumental basílica de la ciudad catalana. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que "soñó" la basílica y comenzó a construirla: Antoni Gaudí, declarado el año pasado como: venerable Siervo de Dios.

Del mismo modo, el pontífice se trasladará de Barcelona al archipiélago de las Canarias, para realizar un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco, como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. Las etapas serán dos: Tenerife y Gran Canaria.

Canciller todavía no conversa con el presidente Balcázar sobre audiencia en el Vaticano

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que hasta el momento "no ha podido conversar" con el presidente José María Balcázar sobre la audiencia que el papa León XIV concedió en su momento al expresidente José Jerí para mayo próximo.

"En cuanto a la visita al papa, todavía no lo he conversado con el presidente pero todavía es una cosa que voy a hacer en el mas pronto caso posible. No va a ser mañana, porque mañana el presidente va a estar en Arequipa, así que trataremos que sea el día de pasado mañana o el día subsiguiente", indicó.

Quien dio un poco más de precisiones sobre el regreso de León XIV al Perú, fue el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader. En entrevista para Exitosa el 4 de febrero último, señaló que el encuentro del santo padre con el pueblo peruano sería en noviembre o durante la primera semana de diciembre de este 2026.

Mientras el Perú sigue a la espera de las fechas de su retorno, el santo padre iniciará su segunda gira apostólica en marzo próximo para luego dirigirse al África y España.