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Elecciones Generales 2026: ¿Puedo votar el 7 de junio si cumplí 18 años después de la primera vuelta?

El organismo aclaró que la habilitación no depende de la edad actual, sino del cierre fijo del padrón electoral. Quienes celebraron su mayoría de edad después del 12 de abril quedaron fuera del proceso.

DNI azul
DNI azul Difusión

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/05/2026

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Cumplir 18 años entre la primera y la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no garantiza el derecho al voto. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió que poseer el DNI azul o electrónico de adulto es insuficiente para sufragar este domingo 7 de junio si el ciudadano no figura en el padrón oficial. 

Para este proceso, el registro cerró definitivamente e incluyó únicamente a quienes alcanzaron la mayoría de edad hasta el pasado 12 de abril de 2026.

El mito de la actualización automática

La confusión se ha extendido entre familias y estudiantes que asumen que cumplir años actualiza de forma automática el estatus de elector. Sin embargo, el sistema electoral opera con un corte administrativo fijo: la autoridad no incorpora nuevos votantes entre el primer y el segundo balotaje.

En términos prácticos, cualquier persona que haya cumplido 18 años el 13 de abril de 2026 o en fechas posteriores está impedida de votar. 

Reniec precisó que este padrón anticipado es indispensable por razones de logística y seguridad, ya que con él se diseñan las mesas, se distribuye el material electoral y se asignan los locales. Sin este filtro, la mayoría de edad cronológica no se traduce en derecho al sufragio para esta elección.

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Cierre del padrón y cifras de electores habilitados

Reniec informó que el cierre del padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se realizó el 14 de octubre de 2025. Ese registro contempló como electores a las personas que cumplían 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha de la primera vuelta.

Según la lista aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 27 325 432 ciudadanos quedaron habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026. De ese total, 12 995 026 son hombres y 13 119 593 son mujeres que residen en el Perú. En el extranjero, esta nómina incluye a 549 300 hombres y 661 513 mujeres.

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¿A partir de qué edad el voto es opcional en Perú?

En Perú, el voto es obligatorio hasta los 70 años y pasa a ser facultativo a partir de esa edad, según el artículo 31 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, prevista para el domingo 7 de junio, los adultos mayores pueden acudir a las urnas de forma voluntaria y sin sanción si deciden no sufragar.

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