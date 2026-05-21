Corte de luz en Lima y Callao el 22 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados el viernes?

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y Callao. Pluz Energía Perú anunció que habrá una nueva suspensión del servicio eléctrico el 22 de mayo llegando a afectar a diversos distritos de la capital. ¿Cuáles son las zonas que quedarán sin electricidad de forma temporal?

Motivo del corte de luz el 22 de mayo en Lima y Callao

A través de su portal oficial, Pluz Energía, antes Enel, reveló que tiene una nueva programación de corte de luz en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de subestaciones y mejora de las redes eléctricas con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad.

Ante la suspensión temporal del servicio, la empresa instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales para anticiparse al hecho de quedarse sin electricidad. Asimismo, precisó que la interrupción se dará en determinadas de forma escalonada.

Corte de luz: Distritos afectados y horario de suspensión

A continuación, te detallo el cronograma oficial con las zonas y horarios afectados para que tomes tus previsiones ante el anuncio del corte de luz para el viernes 22 de mayo:

Sin luz en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. Torreblanca Mzs. 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 78A, 78B, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Agrup. Fam. Nueva Molina Mzs. A, A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A21, A22, A23, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C7, Asoc. Grupo Fam. Virgen de Chapi Sct. El Cercado Anx. 22 Mzs. BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7, Agrup. Fam. El Mirador de Israel Anx. 22 Mzs. A, B, C, D, Agrup. Fam. Villa de Los Ángeles Anx. 22 Mzs. A, B, D, E, F, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Y, Agrup. de Pos. Villa Esperanza del Palomar Mzs. DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8, Asoc. de Pos. Del Sct. Palomar Alto Mzs. DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8, Sct. Unión Bellavista Anx. 22 Mzs. BT, BU, DC.

En El Agustino

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Av. Grau cdras. 22, 23, Av. Locumba cdras. 4, 5, 6, 7, Jr. Cabana cdras. 1, 2, Jr. Cajacay cdra. 1, calle Parque Central cdra. 2, Cerro Azul cdras. 21, 22, Jr. Cerro San Francisco cdras. 5, 6, 7, Jr. Huandoval cdra. 2, Jr. Chiquián cdra. 20, Jr. Llamellín cdra. 3, Jr. Ocros cdras. 2, 3, Jr. Pampas cdra. 1, Psj. Crnel. Dávila cdra. 7.

Sin servicio en Comas

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. El Pinar Mzs. B1, C1, D1, J1, K1, Asoc. Viv. PNP Juan Linares Rojas Mz. B1.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Urb. Alameda Portuaria ETP I Mzs. A, B, C, D, E1, Asoc. Prop. Los Portales del Aeropuerto Mzs. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, Prop. Viv. Aeroresidencial Faucett Mz. A, Asoc. Viv. Res. La Taboada Mzs. A, B, C, Urb. Sta. Sofía Mz. E, Urb.

Es así como Pluz Energía Perú precisó que el corte de luz en distintos distritos de Lima y Callao el 22 de mayo será con el objetivo mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir posibles averías en la red de distribución.