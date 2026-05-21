Niño Costero provocará cambios en el clima de la costa: Lloviznas y temperaturas cálidas se registrarán en invierno

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que a pesar de estar en pleno otoño, las temperaturas en Lima y gran parte de la costa peruana presentan un aumento fuera de lo común. Esto se debe principalmente al calentamiento de las aguas del litoral peruano generados principalmente por la presencia del Niño Costero.

Cambios en el clima del litoral por Niño Costero

Este fenómeno ha alterado la zona costeña del país por lo que por estos días se presenta importante brillo solar. A propósito de ello, Exitosa conversó con el meteorólogo del Senamhi, ingeniero Nelson Quispe, quien brindó mayores detalles de esta anomalía.

Según precisó, el experto señala que las temperaturas mínimas y altas de este mes están muy por encima de lo que se presentó en los últimos años. Incluso, precisó que en zonas como Tumbes y Piura se han registrado picos de hasta 35 grados, algo que no es usual a esta altura del año.

"La temperatura que se registra a las 5 de la mañana que es la más baja, pero está siendo bastante alta comparado con su promedio climático como el del año pasado o del anteaño. En la tarde donde se registra la temperatura más alta, ha estado algo fresco hasta bajo. Desde Lima hasta Tumbes está despejado con temperaturas máximas de hasta 35 grados", indicó a nuestro medio.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el meteorólogo del Senamhi, Ing. Nelson Quispe, advirtió que el fenómeno del Niño costero provocará cambios en el clima del litoral peruano, con presencia de lloviznas y temperaturas más cálidas durante las estaciones de otoño e... pic.twitter.com/aVJLGyxXFI — Exitosa Noticias (@exitosape) May 21, 2026

Invierno con días cálidos y pocas lluvias

A falta de solo un mes para el inicio oficial del invierno, el integrante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú señaló que la presencia de lluvias no está del todo garantizada debido a la presencia de este fenómeno.

Sin embargo, garantizó que el invierno tendrá una baja intensidad en Lima y toda la zona costera del país donde podrían registrarse días cálidos y con brillo solar. Eso sí, en zonas como Tumbes y Piura se presentaría ligeras lluvias debido a los cambios drásticos, a eso se le suma la humedad que también se haría presente.

"Esto va mantenerse en el transcurso del otoño y el invierno como ya se había mencionado semanas atrás debido a que la temperatura superficial del mar está caliente y cuando eso sucede la influencia es directa. Esas temperaturas altas están favoreciendo para que los cielos estén despejados", añadió.

De esta manera, el Senamhi aseguró que las temperaturas en otoño e invierno de la costa del país presentarán una importante variación debido a la presencia del Niño Costero.