Elecciones 2026: Excandidato presidencial denuncia fraude por supuestos "votos fantasmas" y ONPE lo desmiente

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Un excandidato a la presidencia, generó revuelo al denunciar un presunto fraude electoral mediante "votos fantasmas". Según el político, el sistema de la ONPE registraba como sufragado el voto de su hija, quien reside en el extranjero y no participó en los comicios, esto a través de una entrevista en Bethel.

Tras ello, la institución electoral respondió a la acusación de Paul Jaimes del partido Progresemos, mediante un tweet para aclarar el funcionamiento de su plataforma. Explicó que el aplicativo web no tiene como finalidad fiscalizar la asistencia individual, sino permitir que los ciudadanos visualicen el procesamiento de sus respectivas actas.

Paul Jaimes muestra en vivo una captura enviada por su hija desde el extranjero, donde figura que habría votado pese a no hacerlo, y anuncia que presentará una denuncia.



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La aclaración técnica de la autoridad electoral

Según la ONPE, es falso que en la web de resultados se muestre si un ciudadano votó o no. La entidad detalló, que al ingresar el número de identidad, el sistema solo vincula al usuario con el estado de su mesa.

"Esta consulta no registra ni muestra información sobre la participación individual de los electores. Su finalidad no es indicar si una persona asistió o no a votar", precisó el organismo electoral para frenar la ola de desinformación que circulaba en redes sociales, indicó.

Además, remarcó que las capturas de pantalla difundidas por el candidato no constituyen evidencia de irregularidad. El sistema despliega el conteo de la mesa asignada, independientemente de si el titular del DNI acudió o no a su local de votación correspondiente.

La plataforma oficial de resultados busca descentralizar la información para que los personeros y ciudadanos vigilen sus actas. No obstante, el desconocimiento sobre esta funcionalidad permitió que se viralizara una interpretación errónea sobre el uso de identidades de peruanos en el exterior.

📢 #ONPEChequea 🔎 | Es FALSO que en la web de resultados de las Elecciones Generales 2026 se muestre si un ciudadano votó o no. Aclaramos en qué consiste la consulta de resultados por número de DNI. 🧵 pic.twitter.com/pHkkEjrfhU — ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026

Impacto de la denuncia

La acusación de Jaimes se suma a un clima de desconfianza donde diversos actores políticos han cuestionado la transparencia del conteo. No obstante, especialistas advierten que confundir la visualización de actas con el registro de asistencia alimenta innecesariamente la narrativa de fraude.

"Es un hecho que de casualidad han verificado en la ONPE. Ha salido que ha ido a votar", sostuvo Paul Jaimes.

El excandidato insistió en que el registro de su hija es solo un ejemplo de lo que sucedería con otros compatriotas. Esta situación ha llevado a que diversos partidos exijan auditorías externas sobre el software utilizado para la consolidación de los votos a nivel nacional.

Finalmente, el organismo electoral instó a la población a informarse por fuentes oficiales para evitar confusiones. El proceso de conteo continúa bajo la supervisión de fiscalizadores, garantizando que el voto fantasma sea solo un malentendido técnico y no una realidad en las elecciones.