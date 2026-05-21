¿Necesitas pasaporte? Migraciones prevé emitir 1,000 citas diarias presenciales: así es el nuevo proceso

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará la próxima semana la atención presencial sin cita previa para el trámite del pasaporte electrónico en todas sus sedes del país. Bajo la modalidad de orden de llegada, la institución proyecta expedir hasta 1,000 documentos diarios y entregarlos en un tiempo máximo de dos horas.

Actualmente, las oficinas se encuentran en una etapa de "marcha blanca" para calibrar los sistemas tecnológicos, operativos y la respuesta del personal antes del lanzamiento oficial. A continuación, conozca el paso a paso para obtener el documento bajo este nuevo sistema.

Pasos a seguir para tramitar

Para acceder al trámite, el ciudadano deberá cumplir primero con dos requisitos básicos:

Contar con el documento nacional de identidad (DNI) vigente.

Realizar el pago de S/ 120.90 por derecho de emisión del pasaporte electrónico.

Una vez cumplidos estos requisitos, el usuario deberá acercarse a cualquiera de las sedes de Migraciones o centros MAC habilitados en Lima y regiones. Ya no será necesario ingresar a una plataforma virtual para conseguir una cita.

Al llegar al local, el ciudadano deberá formar la fila correspondiente y obtener un ticket de atención, similar al sistema utilizado en entidades financieras.

La atención será estrictamente por orden de llegada, aunque habrá ventanillas preferenciales para adultos mayores, gestantes, adultos con niños y personas vulnerables.

Posteriormente, el usuario pasará al proceso de enrolamiento, etapa en la que se verificará su identidad mediante el registro de huellas dactilares y reconocimiento facial.

Tras culminar este procedimiento, solo deberá esperar entre una y dos horas para recibir su pasaporte electrónico impreso.

Pasaportes de emergencia continuarán emitiéndose

Los pasaportes de emergencia continuarán emitiéndose en la sede del antiguo aeropuerto Jorge Chávez. En paralelo, las autoridades avanzan con las coordinaciones logísticas para implementar este servicio clave dentro del nuevo terminal aéreo.

Con el objetivo de agilizar el proceso y evitar que los usuarios deban acudir previamente a las ventanillas del Banco de la Nación, se habilitará el pago del trámite a través de billeteras digitales como Yape y Plin, además de tarjetas de débito, crédito y sistemas POS. Para ello, la institución ya suscribió un contrato con una entidad financiera que integrará estas plataformas directamente con el sistema de emisión.

Se recomienda a los usuarios no postergar el trámite hasta el último momento y verificar minuciosamente sus datos personales (nombres, números y fechas) antes de abandonar la sede para corregir cualquier eventual error de impresión.