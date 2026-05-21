SISMO remece Perú HOY, jueves 21 de mayo: AQUÍ el epicentro y la magnitud, según IGP

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo sacude el país este jueves, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce cuál fue la magnitud y el eocentro del último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía al promediar las 12:55 de este 21 de mayo.

Sismo sentido hoy, 21 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud?

El sur del país fue remecido por un sismo de gran magnitud, de 6.1 a a 41 km al sur de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros, dejando al menos 27 heridos y daños materiales, según precisó el ministro de Defensa, Amadeo Flores, el último 15 de mayo. Ante el fuerte temblor, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre cada uno de los detalles de los omovimientos telúricos que se registren en el territorio nacional.

Pues como se recuerda, Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrente. Pues bien, en medio del monitoreo, el Centro Sismológico Nacional (Censis) reveló que este jueves 21 de mayo un sismo se registró con una magnitud 3.6 a 36 kilómetros al noroeste de Atico, Caravelí, en Arequipa.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también precisó en su boletín sísmico, que el temblor tuvo una profundidad de 43 kilómetros con un nivel de intensidad grado II-III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, este último movimiento telúrico no ha dejado daños ni víctimas en la 'Ciudad Blanca'.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0296

Fecha y Hora Local: 21/05/2026,12:55:18

Magnitud: 3.6

Profundidad: 43 km

Latitud: -15.99

Longitud: -73.90

Intensidad: II-III Atico

Referencia: 38 km al NO de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/lMpWgFXmPb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 21, 2026

Temblor de magnitud 3.6 en Arequipa: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci precisó que el epicentro del temblor sentido este jueves en el continente, precisamente en Chaparra, Caravelí. Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Mochila de emergencia.

MTC confirma acceso no autorizado al SISMATE

Cientos de peruanos reportaron la noche del miércoles 20 de mayo que recibieron a través de sus celulares falsas alertas de sismos y riesgo de tsunami en el litoral peruano a través del aplicativo Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE).

Horas después, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que los mensajes engañosos fueron enviados a la población debido a que ocurrió un "acceso no autorizado" al aplicativo de mensajería. El suceso generó alarma y confusión, debido a que las notificaciones referían a fines ajenos al objetivo del SISMATE.

Tras el sismo 6.1 que se registró en Ica, el IGP reportó que un nuevo temblor sorprendió a la ciudadanía, pero esta vez este jueves 21 de mayo, con una magnitud de 3.6. De acuerdo a la institución el movimiento telúrico se registró a 36 kilómetros al noroeste de Atico, Caravelí, en Arequipa.