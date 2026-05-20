ONPE inicia traslado de material electoral para las elecciones primarias vía delegados de los comicios regionales y municipales

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles 20 de mayo el traslado del material electoral para el desarrollo de los comicios (modalidad delegados) de este domingo 24 de mayo.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 338 616 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades del domingo 4 de octubre.

Despliegue culminará el sábado 23 de mayo

De acuerdo con lo señalado por el órgano electoral que preside interinamente Bernardo Pachas, el primer despliegue tuvo como destino las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac. Vale destacar que, el total del despliegue se desarrollará desde el miércoles 20 y el sábado 23 de mayo.

El abastecimiento del material electoral de las ODPE de Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Lima Provincias, será vía terrestre. En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, el traslado del material electoral será el sábado 23 de mayo, desde el almacén de la ONPE ubicado en Lurín hacia los mismos centros de votación.

El material de sufragio está constituido por el paquete de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), paquete de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa) y el paquete de escrutinio (sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto).

¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones, existen tres modalidades para la realización de las elecciones primarias, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, siendo las siguientes:

Elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Elecciones de los afiliados. Elecciones a través de los delegados.

En ese sentido, 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 25 movimientos regionales optaron por la tercer modalidad, eligiendo a sus respectivos delegados el pasado 17 de mayo, a través de sus elecciones internas. De esta manera, el domingo 24 definirán a los candidatos políticos de las organizaciones que representan.

Asimismo, para continuar con su participación en el proceso electoral, las fuerzas políticas deberán alcanzar el 10 % de votos válidos de los delegados electos.

Tras superar la etapa de elecciones primarias, las organizaciones participantes podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, empezar definir su participación en los comicios de octubre próximo.