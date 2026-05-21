Destacado cantante sudamericano es abucheado en su propio concierto tras dejar dejar para el final sus clásicos temas

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un destacado cantante sudamericano fue abucheado en su propio concierto tras apostar por presentar, en primer lugar, las canciones que forman parte de su más reciente álbum y dejar para el final sus clásicos temas, una acción que no resonó con una audiencia que le agrada cantar sus más populares éxitos.

Abucheado en su propio país por dejar de lado sus clásicas canciones

La noche del último miércoles por la noche, Fito Páez, durante su show en el Movistar Arena, de Buenos Aires, luego de que el artista iniciara el recital interpretando canciones de su último disco, Novela.

La decisión del intérprete de 'Mariposa Tecnicolor' decepcionó a muchos asistentes, que esperaban escuchar desde el comienzo algunos de sus clásicos más populares, que luego fueron parte del repertorio.

El problema, como señalaron en un programa llamado Arriba Argentinos, es que el público no había tenido tiempo de internalizar las canciones nuevas, por lo que la experiencia de cantar y corear, parte central de cualquier recital, quedó trunca.

En diversos videos compartidos en redes sociales se observa a algunos miembros de la audiencia distraídos, con personas mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida y bebida mientras sonaban los nuevos temas.

"Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar. No te escucho, man", respondió Páez más tarde desde el escenario, cuando en el epílogo de su presentación comenzó a interpretar algunos de sus hits más conocidos.

"Fito":

Por lo que sucedió durante el show de Fito Páez en el Movistar Arena pic.twitter.com/R61LhYI7qk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 21, 2026

Expresan malestar en sus redes sociales tras show de Fito Páez

Cabe señalar que, este episodio no es aislado al cantante debido a que el año pasado en el mismo recinto habría ocurrido una situación similar. En aquella ocasión, Fito Páez se presentó con una costilla rota y brindó shows catalogados como culto e inclusive más íntimos, donde también evitó cantar sus más grandes éxitos. La comparación no tardó

En redes sociales algunos cibernautas expresaron su enojo sin filtros "Vine a ver a Fito Páez. Se le ocurrió tocar "Novela" una fumada que se le ocurrió de 25 canciones". Además, otro sector fue más duro aún catalogando las canciones nuevas del artista como "una ópera rock infantil". El malestar también se vio reflejado en videos y otro tipo de comentarios.

Como vemos, Fito Páez fue abucheado por el público en un reciente concierto que brindó en el Movistar Arena, de Buenos Aires, debido a que priorizó interpretar canciones de su nuevo álbum titulado "Novela" y dejar para el final sus temas más populares.