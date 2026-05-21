Minjusdh anuncia investigación por falsas alertas del SISMATE debido a un "acceso no autorizado"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, anunció que tras el envío de falsas alertas sobre un sismo de gran magnitud se ha procedido a iniciar una investigación ante el "acceso no autorizado" al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE).

Minjusdh investiga falsas alertas del SISMATE

Esta mañana, el MINJUSDH dio a conocer que se ha dispuesto comenzar indagaciones por la presunta vulneración del SISMATE después de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmara que un "acceso no autorizado" difundió mensajes ajenos a los fines del sistema.

Según indicó en su breve comunicado, difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Justicia busca con esta investigación determinar las implicancias de este ingreso no permitido frente al régimen sancionador de la Ley de Protección de Datos Personales.

Como se recuerda, la noche del miércoles 20 de mayo, diversos usuarios alrededor del territorio nacional reportaron sobre la recepción de mensajes enviados a través del SISMATE que alertaban sobre un terremoto de 8.7 y un riesgo de tsunami en el litoral peruano.

La situación se agravó minutos después, cuando el sistema continuó enviando notificaciones con referencias a presuntos fraudes electorales y mensajes de contenido político. Si bien las autoridades han evitado mencionar que se trate de un caso de vulneración informática, sin duda expone la fragilidad del soporte.

#NotaInformativa 📄 | La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del MINJUSDH ha iniciado una investigación sobre el reportado acceso no autorizado al Sistema de mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) y sus implicancias frente al régimen sancionador... pic.twitter.com/nNL1gelyQP — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 21, 2026

¿Qué es el SISMATE?

Contrariamente a lo que sugiere el nombre del sistema, el SISMATE no predice terremotos ni tsunamis , sino que notifica sobre la ocurrencia de desastres naturales inminentes en Perú, como lluvias, huaicos y desbordes de ríos. Sin embargo, la confusión persiste entre los ciudadanos.

En ese sentido, las críticas hacia el funcionamiento del SISMATE se han intensificado entre la población cuando, en episodios de sismos reales, cientos de usuarios reportan la ausencia total de avisos en sus dispositivos, que se debería en parte a la incompatibilidad con ciertos modelos de teléfonos.

Esta investigación abierta por el Minjusdh, sumada a la confirmación de un "acceso no autorizado" por parte del MTC, expone la grave vulnerabilidad de un sistema de seguridad nacional clave como el SISMATE ante hackeos o manipulaciones externas.

Y es que el incidente del miércoles 20 de mayo no solo generó alarma innecesaria en la población con alertas falsas de un sismo de 8.7, sino que pone en riesgo la credibilidad futura de esta herramienta de emergencia.