Niño Costero: Reportan avistamiento de ballenas en costas de Lima y Callao por fenómeno en el litoral

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que hace casi dos meses se dio el fin oficial del verano, los días en Lima y Callao continúan bastante cálidos debido a las condiciones climáticas particulares. Este peculiar hecho se debe a la presencia del fenómeno el Niño Costero el cual viene alterando las temperaturas del litoral peruano y por ende la sensación térmica en la capital.

Reportan avistamiento de ballenas en costas de Lima y Callao

Esta situación no solo afecta a los millones de peruanos que residen en Lima y el primer puerto, sino también a la fauna marina. Una muestra de ello fue la reciente presencia de ballenas jorobadas en el mar limeño y chalaco registrado sobre las primeras horas de este jueves 21 de mayo.

Así lo dio a conocer el experto en meteorología, Abraham Levy, a través de un video en sus redes sociales. En este clip se aprecia como estos enormes animales nadan en pareja en el litoral limeño a pesar de no ser temporada ni el lugar donde suelen hacerlo.

Como se sabe, las ballenas jorobabas suelen avistarse en la costa norte el país como Piura y Tumbes. Además, estos mamíferos aparecen especialmente entre los meses de julio y octubre lo cual moviliza un importante número de turistas en esta zona del Perú.

#EnVivo



Avistamiento de ballenas frente a costas de Lima y Callao por fenómeno del Niño Costero



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/pvF8VDpuBC — Canal N (@canalN_) May 21, 2026

Altas temperaturas por presencia del Niño Costero

Todo hace indicar que la presencia del Niño Costero afectará las temperaturas de toda la costa nacional en los próximos meses. Así lo dio a conocer el ingeniero Luis Vásquez Espinoza, vocero del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN).

En diálogo a La República, el experto dejó en claro que dicho fenómeno podría crecer de débil a moderado generando que el clima se mantenga alto a pesar de entrar a los meses de invierno.

"Entre mayo y junio, se tiene pronosticado el arribo de ondas Kelvin cálidas. Estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas", indicó.

En esa misma línea, Vásquez precisó que incluso las temperaturas crecerían aún más en los primeros meses del 2027 haciendo que el verano sea aún más intenso.

"Si El Niño se prolonga un poco más, quizás hasta febrero, en el verano se verían un poco incrementados porque habría un aporte de humedad", añadió.

De esta manera, se reportó el avistamiento de ballenas en las costas de Lima y Callao debido a la presencia del Niño Costero en el litoral peruano.