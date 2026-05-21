Ventanilla: Presuntos extorsionadores queman combi a días de desvincularse de empresa amenazada

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado contra el transporte público se dio la noche del último miércoles 20 de mayo. Esta vez, presuntos extorsionadores prendieron fuego a una combi en Ventanilla a solo días que el conductor se desafiliara de una empresa que era amenazada y obligada a pagar cupos a dos bandas.

Presuntos extorsionadores queman combi en Ventanilla

La unidad, que sale desde el distrito del Callao hasta el Centro de Lima, fue quemada frente a la casa de los propietarios ubicada en el asentamiento humano El Mirador y a solo metros del colegio Fe y Alegría.

Ante la presencia del fuego, los dueños de la combi alertaron rápidamente a los bomberos que llegaron con dos unidades a atender la emergencia. Lamentablemente, los hombres de rojo tuvieron que acceder a pie hasta el lugar del siniestro ya que las vías eran muy estrechas impidiendo el paso de sus vehículos.

El conductor del vehículo aseguró que este atentado se da por haberse desvinculado de la empresa de transportes Etpevesa. Según manifestó, los choferes de esta línea pagan actualmente cupos a dos organizaciones criminales para que no atenten contra sus vidas.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Ventanilla, una combi de transporte público terminó envuelta en llamas mientras estaba estacionada frente a la vivienda de los propietarios en el asentamiento humano 'El Mirador'.



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Madre de la propietaria exigen a autoridades investigar el atentado

La madre de la dueña de la combi conversó con Exitosa e indicó que sus hijos intentaron apagar el fuego, pero les fue imposible por la falta de agua que existe en la zona. Además, precisó que el vehículo era el único sustento de la familia de su hija.

"Mi hija me llama diciéndome que el carro estaba prendido y todos mis hijos corrieron a apoyar, pero no teníamos agua. Mi hija sufre por el agua ya que no hay, los Bomberos llegaron, pero no pudieron apagarlo. No sé como se ha quemado esta movilidad que es sustento de mi hija y mi yerno", indicó.

Además, exigió a la Policía Nacional del Perú que se pueda investigar el hecho ya que su presencia en este asentamiento humano, y la del serenazgo del distrito, es casi nula.

"Olía a gasolina cuando recién estaba empezando el fuego. Parece que le rociaron gasolina a la combi para prenderla. Acá llegan fumones, personas de mal vivir y no llega serenazgo ni la policía, no hay apoyo de nadie. Pido a las autoridades investiguen el caso", añadió.

En resumen, extorsionadores quemaron una combi en Ventanilla a solo días que el conductor decidiera desafiliarse de una empresa que venía siendo amenazada.