Mincul invita a turistas a visitar T'aqrachullo, el santuario perdido del imperio inca: ¿Cómo llegar?

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la última semana, T'aqrachullo ha acaparado el interés internacional debido a la publicación de un informe de National Geographic en el cual se sugiere que dicho sitio arqueológico ubicado en Cusco esconde una ciudadela perdida del imperio inca.

Con el resurgimiento de su interés, el Ministerio de Cultura (Mincul) invita a todos los turistas nacionales y extranjeros a visitar el complejo, ubicado en la meseta de la provincia de Espinar, con el fin de conocer su valor e importancia histórica.

¿Cómo llegar a T'aqrachullo?

En entrevista con la Agencia Andina, la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Mariza Rosas Candia, señaló que el complejo arquitectónico de T'aqrachullo se puede visitar entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En cuanto al acceso, la funcionaria indicó que un viaje en vehículo puede tardar 6 horas aproximadamente, considerando que el camino de Cusco a Espinar demora cinco horas, sumado a una adicional que se tarda en llegar de allí hasta el distrito de Suyckutambo.

Según indica Rosas Candia, por los hallazgos obtenidos, se estima que T'aqrachullo es un complejo que ha sido habitado continuamente a lo largo de la historia, remontándose incluso hasta los 1.400 a.C y pasando por la presencia de los Wari.

Una ciudadela inca perdida por siglos

El verdadero interés por este complejo se disparó a partir de 2022, gracias a un proyecto de excavación dirigido por el Ministerio de Cultura. En los trabajos en la zona, el arqueólogo Dante Huallpayunca desenterró un impresionante lote de casi 3 mil lentejuelas de oro, plata y cobre en un espacio que era empleado simplemente como un corral de alpacas.

Los análisis posteriores determinaron que estos valiosos objetos datan del siglo XVI y que originalmente servían como adornos decorativos para las vestimentas ceremoniales de la élite inca. La trascendencia y rareza de este descubrimiento fue tal que el propio Huallpayunca destacó en la revista National Geographic que muchos arqueólogos jamás encuentran piezas de esta categoría en toda su carrera.

Gracias a la acumulación de estos múltiples hallazgos vinculados a la época imperial, los investigadores sostienen la sólida hipótesis de que T'aqrachullo es en realidad Ancocagua. Esta era una mítica urbe descrita en las crónicas coloniales como uno de los templos más importantes del Tahuantinsuyo y el escenario de una sangrienta batalla contra los conquistadores españoles.