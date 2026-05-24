Elecciones regionales y municipales: Se instalaron 94% de las mesas de sufragio para los comicios primarios

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, el gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se consiguió instalar el 94% de las mesas de sufragio para las elecciones primarias en la modalidad de delegados, en donde 74 organizaciones políticas elegirán a sus candidatos para los comicios regionales y municipales para el próximo 4 de octubre.

"Lo que hemos realizado el día de hoy es una 'apuesta cero' de los servidores nación. En esta elección teníamos planificadas 1064 mesas a ser instaladas; se han instalado 1005 mesas, lo que equivale a un 94 % de instalación de mesas. A nivel de Arequipa, a nivel de Ayacucho, a nivel de La Libertad y a nivel de Piura se han instalado el 100 % de las mesas. A nivel de Lima Cercado, el 93 %; a nivel de Lima provincias, el 96 %", indicó en conferencia de prensa.

ONPE organizó primarias de las Elecciones Regionales y Municipales

En el proceso electoral de hoy, que inició a las 8:00 a.m. y se extendió hasta las 3:00 p.m., participaron 2,992 delegados que fueron elegidos el pasado 17 de mayo durante los comicios internos realizados por las propias organizaciones políticas.

Estos delegados tuvieron la responsabilidad de elegir a los candidatos que representarán a sus partidos en los próximos comicios municipales y regionales. En concreto, en esta elección participaron 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

Cabe precisar que en la votación se definirán candidaturas para gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, distritales y regidores.

¿Qué son las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 son un proceso electoral subnacional y de sufragio obligatorio en el Perú, diseñado para que los ciudadanos elijan de manera democrática a las autoridades locales que gestionarán sus comunidades.

En este proceso se definen las jefaturas de las 25 gobernaciones regionales (junto a sus respectivos vicegobernadores y consejeros regionales), así como los liderazgos de 196 alcaldías provinciales y 1,696 alcaldías distritales (acompañados de sus regidores).

En esta oportunidad, las autoridades electas asumirán sus funciones para el periodo de gestión correspondiente a los años 2027-2030.