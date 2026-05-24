Debate presidencial EN VIVO: Equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debaten de cara a la segunda vuelta

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culmina los últimos preparativos para el debate técnico de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes encabezan los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente. El encuentro estará dividido en seis bloques técnicos y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos.

Debate técnico 2026 entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú: Minuto a minuto

Con motivo del debate técnico, Exitosa Noticias ha preparado una transmisión especial sobre el encuentro con la participación del economista Guido Pennano, el experto en salud pública Omar Neyra y el experto en temas electorales José Tello.

Debate presidencial: Conoce a los equipos técnicos

El equipo de expertos de Fuerza Popular estará integrado por Vladimiro Huaroc Portocarrero, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Marco Antonio Vinelli Ruiz, Carlos Alberto Neuhaus Tudela, Luis Julián Martín Carranza Ugarte y José Francisco Recoba Martínez.

Mientras tanto, el equipo de Juntos por el Perú estará conformado por Sinesio López Jiménez, Ernesto Alonso Zunini Yerrén, Gustavo Guerra García Picasso, así como los exministros Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé y Hernando Cevallos Flores.

El encuentro estará dividido en seis bloques temáticos para el plan de gobierno de ambas organizaciones: Reforma del Estado, Juventud y Deporte, Agricultura y Medioambiente, Infraestructura, Economía y Generación de Empleo, y Salud.

En una conferencia de prensa brindada como antesala al encuentro, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, resaltó el inicio del ciclo de debate para la segunda vuelta presidencial y destacó el comportamiento responsable de las organizaciones políticas para conseguir acuerdos.