RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A tomar precauciones

Descenso de la temperatura en la sierra sur podría ocasionar nevadas en siete regiones, advierte el Senamhi

El Senamhi advirtió el descenso de la temperatura en la sierra sur desde hoy, domingo 24, hasta el lunes 25 de mayo, con la probabilidad de que se presenten acumulados de nieve hasta 6 cm.

Advierten descenso de la temperatura en la sierra.
Advierten descenso de la temperatura en la sierra. ANDINA

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura en siete regiones de la sierra sur para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones del caso.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del domingo 24 hasta las 11:59 p. m. del lunes 25 de mayo.

Según el Aviso Meteorológico N.º 202 del Senamhi, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h.

Asimismo, se registrarán nevadas en zonas por encima de los 4 000 m. s. n. m. de la sierra sur. Además, se prevé la ocurrencia de lluvia y granizo en localidades por encima de 2 800 m. s.n.m, así como la disminución de la temperatura diurna.

Combo de la Supervivencia: Te enseñamos en qué consiste y cómo realizarla ante la posibilidad de más sismos en el Perú
Lee también

Combo de la Supervivencia: Te enseñamos en qué consiste y cómo realizarla ante la posibilidad de más sismos en el Perú

Bajo este pronóstico, para el domingo 24 de mayo se esperan acumulados de nieve próximos a los 6 cm en la sierra sur; mientras que, para mañana, lunes 25 de mayo, será de 5 cm

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027 con posible magnitud moderada entre mayo y agosto
Lee también

ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027 con posible magnitud moderada entre mayo y agosto

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar frente a cualquier emergencia.

Temas relacionados alerta Descenso de la temperatura peru Senamhi Sierra

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA