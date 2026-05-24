Descenso de la temperatura en la sierra sur podría ocasionar nevadas en siete regiones, advierte el Senamhi

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura en siete regiones de la sierra sur para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones del caso.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del domingo 24 hasta las 11:59 p. m. del lunes 25 de mayo.

Según el Aviso Meteorológico N.º 202 del Senamhi, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h.

Asimismo, se registrarán nevadas en zonas por encima de los 4 000 m. s. n. m. de la sierra sur. Además, se prevé la ocurrencia de lluvia y granizo en localidades por encima de 2 800 m. s.n.m, así como la disminución de la temperatura diurna.

Bajo este pronóstico, para el domingo 24 de mayo se esperan acumulados de nieve próximos a los 6 cm en la sierra sur; mientras que, para mañana, lunes 25 de mayo, será de 5 cm.

📣🌧️#Aviso #Senamhi #Minam Del 24 al 25 de mayo, continuarán las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en la sierra sur.



✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar frente a cualquier emergencia.