Debate presidencial: JNE confirma a integrantes de los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de publicar de manera oficial la lista de especialistas que conforman los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Los especialistas de ambas fórmulas presidenciales participarán del Debate Técnico de hoy, domingo 24 de mayo, organizado con miras a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Debate HOY: Equipo técnico de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

El encuentro estará dividido en seis bloques temáticos clave para el plan de gobierno de ambas organizaciones: Reforma del Estado, Juventud y Deporte, Agricultura y Medioambiente, Infraestructura, Economía y Generación de Empleo, y Salud.

En el primer bloque se medirán Sinesio López Jiménez, profesor universitario de la UNMSM y PUCP, y Vladimiro Huaroc Portocarrero, expresidente del Gobierno Regional de Junín, por el lado de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, respectivamente.

Mientras tanto, en el segundo bloque, la confrontación estará a cargo de la congresista fujimorista Rosangella Andrea Barbarán Reyes y el sociólogo Ernesto Alonso Zunini Yerrén, en representación del partido de izquierda.

En el debate para Agricultura y Medio Ambiente, participarán el abogado César Miltón Guarniz Vigo y el economista Marco Antonio Vinelli Ruiz, en representación de FP y JP, respectivamente.

En la segunda mitad de la jornada, el bloque de Infraestructura pondrá frente a frente a Carlos Alberto Neuhaus Tudela de Fuerza Popular y a Gustavo Guerra García Picasso de Juntos por el Perú.

Por su parte, el crucial debate sobre Economía y Generación de Empleo será asumido por Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé, exministro de Economía, por el lado de Juntos por el Perú; frente a Luis Julián Martín Carranza Ugarte, expresidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por Fuerza Popular.

Finalmente, el segmento dedicado a la Salud cerrará la jornada con las exposiciones del especialista médico José Francisco Recoba Martínez, por el lado de Fujimori, y a Hernando Cevallos Flores, exministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo, por el lado de Sánchez.

JNE pide a partidos evitar la violencia durante los debates

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un pronunciamiento oficial a pocas horas de iniciarse el Debate Técnico entre las agrupaciones políticas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

La entidad hizo un llamado explícito a los participantes para evitar cualquier manifestación de violencia, agresiones, insultos o actos discriminatorios, tanto entre los integrantes de las organizaciones como hacia la población.

Finalmente, recordó que este encuentro debe priorizar el intercambio alturado de ideas y propuestas programáticas, dejando de lado los ataques personales.