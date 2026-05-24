RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Debate técnico

Debate presidencial: JNE confirma a integrantes de los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dado a conocer a los especialistas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú que participarán en el debate técnico hoy, domingo 24 de mayo.

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de publicar de manera oficial la lista de especialistas que conforman los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Los especialistas de ambas fórmulas presidenciales participarán del Debate Técnico de hoy, domingo 24 de mayo, organizado con miras a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Debate HOY: Equipo técnico de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

El encuentro estará dividido en seis bloques temáticos clave para el plan de gobierno de ambas organizaciones: Reforma del Estado, Juventud y Deporte, Agricultura y Medioambiente, Infraestructura, Economía y Generación de Empleo, y Salud.

En el primer bloque se medirán Sinesio López Jiménez, profesor universitario de la UNMSM y PUCP, y Vladimiro Huaroc Portocarrero, expresidente del Gobierno Regional de Junín, por el lado de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, respectivamente.

Mientras tanto, en el segundo bloque, la confrontación estará a cargo de la congresista fujimorista Rosangella Andrea Barbarán Reyes y el sociólogo Ernesto Alonso Zunini Yerrén, en representación del partido de izquierda.

En el debate para Agricultura y Medio Ambiente, participarán el abogado César Miltón Guarniz Vigo y el economista Marco Antonio Vinelli Ruiz, en representación de FP y JP, respectivamente.

En la segunda mitad de la jornada, el bloque de Infraestructura pondrá frente a frente a Carlos Alberto Neuhaus Tudela de Fuerza Popular y a Gustavo Guerra García Picasso de Juntos por el Perú.

Por su parte, el crucial debate sobre Economía y Generación de Empleo será asumido por Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé, exministro de Economía, por el lado de Juntos por el Perú; frente a Luis Julián Martín Carranza Ugarte, expresidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por Fuerza Popular. 

Finalmente, el segmento dedicado a la Salud cerrará la jornada con las exposiciones del especialista médico José Francisco Recoba Martínez, por el lado de Fujimori, y a Hernando Cevallos Flores, exministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo, por el lado de Sánchez.

JNE pide a partidos evitar la violencia durante los debates

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un pronunciamiento oficial a pocas horas de iniciarse el Debate Técnico entre las agrupaciones políticas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

La entidad hizo un llamado explícito a los participantes para evitar cualquier manifestación de violencia, agresiones, insultos o actos discriminatorios, tanto entre los integrantes de las organizaciones como hacia la población. 

Finalmente, recordó que este encuentro debe priorizar el intercambio alturado de ideas y propuestas programáticas, dejando de lado los ataques personales.

Temas relacionados JNE Jurado Nacional de Elecciones Keiko Fujimori Roberto Sánchez segunda vuelta

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias