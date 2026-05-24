Feroz ataque en Chincha: presuntos sicarios asesinan a balazos a taxista que se dirigía a un velorio

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taxista fue brutalmente asesinado a balazos en Chincha mientras se dirigía a un velorio. El violento ataque armado también dejó a otra persona gravemente herida dentro del vehículo gris. Las autoridades ya investigan este nuevo golpe de la delincuencia.

Detalles del tiroteo

Los peritos de criminalística confirmaron que el auto de la víctima recibió más de diez impactos de bala. El feroz atentado ocurrió exactamente en la prolongación Rosario, a la altura de la primera cuadra del pasaje La Jarrita

Según reportes de Exitosa, el conductor fallecido como Alexis Gonzáles, quien perdió la vida de forma instantánea al volante. La persona herida que lo acompañaba en el asiento de copiloto fue evacuada de emergencia al hospital zonal.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un taxista fue asesinado a balazos dentro de su vehículo mientras se dirigía a un velorio en Chincha. Otra persona resultó herida producto del violento ataque.



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La ráfaga de disparos alarmó profundamente a todos los residentes que descansaban en las viviendas cercanas. Muchos de ellos salieron de inmediato a las calles tras escuchar las detonaciones y se dieron con la trágica escena del chofer.

El parabrisas delantero y la puerta lateral izquierda terminaron completamente destruidos por el paso de los proyectiles. Los peritos recolectaron casquillos dispersos sobre la pista para someterlos a los exámenes de balística y así identificar el arma utilizada.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la escena del crimen para proteger todos los casquillos de bala. El personal de serenazgo colaboró en el cierre del perímetro vial mientras esperaban a los representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

Vecinos exigen seguridad

Los vecinos del sector manifestaron su profunda preocupación debido al alarmante incremento de homicidios en la zona. Ellos recordaron que hace poco días un empresario ferretero también fue asesinado bajo la misma modalidad por bandas de presuntos sicarios.

A su vez, recalcaron también que los asaltos a mano armada y las extorsiones se han vuelto recurrentes a cualquier hora del día debido a la falta de patrullaje integrado por las autoridades locales.

Los familiares del taxista acudieron hasta la escena del crimen, donde protagonizaron escenas de dolor por su gran pérdida. Los ciudadanos pidieron respuestas a las autoridades y pidieron mayores acciones contra la delincuencia organizada.

Diversos dirigentes vecinales anunciaron que organizarán marchas de protesta pacíficas para exigir la inmediata intervención del Ministerio del Interior. Ellos consideran que las estrategias preventivas ejecutadas por la municipalidad provincial han fracasado totalmente frente a las mafias.

Finalmente, las investigaciones buscan determinar las causas de este feroz ataque en Chincha donde lamentablemente un taxista fue asesinado a balazos dentro de su vehículo. La población espera que se logre identificar pronto a los responsables de este terrible homicidio.