Gobierno de Perú repatria a 53 compatriotas varados en Bolivia y entrega 4 toneladas de donación de alimentos

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú ejecutó este domingo un doble operativo humanitario hacia Bolivia, repatriando a 53 ciudadanos peruanos que se encontraban imposibilitados de retornar al país debido a los bloqueos de carreteras, y entregando una donación de cuatro toneladas de alimentos de primera necesidad destinada a las familias bolivianas afectadas por la crisis de abastecimiento.

Coordinación entre Perú y Bolivia por crisis

Este domingo 24 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) arribó a territorio boliviano para entregar ayuda humanitaria y trasladar a 47 ciudadanos bolivianos de regreso a su territorio.

En el viaje de regreso, en el avión se embarcaron 35 compatriotas varados en Bolivia: 14 de ellos se encontraban en La Paz y 21 en Cochabamba. Sumado a este viaje, se contó con el apoyo de una aeronave de LATAM, que de manera gratuita facilitó la repatriación a 18 peruanos más desde La Paz hacia Lima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha informado que mañana lunes 24, cinco peruanos más emprenderán un vuelo de regreso hacia Lima bajo esta última modalidad.

Los connacionales agradecieron el apoyo constante de la Embajada del Perú en Bolivia, y los consulados generales en La Paz y Cochabamba, en un escenario incierto y complejo para los viajantes y residentes en ese país.

Cancillería de Bolivia agradece al gobierno Peruano

Cabe destacar que esta medida humanitaria fue oficializada el pasado sábado 23 de mayo mediante la Resolución Ministerial N.º 00610-2026-DE, publicada en la edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial El Peruano

Según información oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, la donación fue gestionada a través de coordinaciones directas entre su cancillería y el Gobierno peruano.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia destacó la celeridad con la que actuó el Gobierno peruano, con el objetivo de atender las necesidades de las familias más afectadas por la situación de desabastecimiento que se registra en el país.

La institución destacó que esta acción refuerza los mecanismos de colaboración bilateral ante situaciones de contingencia y reafirma el compromiso de ambos Estados con la protección y el bienestar de la población.