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Tragedia en Las Condes: Menor de 2 años muere tras caer desde el piso 11 de un edificio

Una niña perdió la vida en Chile al caer desde el piso 11 durante un régimen de visitas. El trágico suceso ocurrió por negligencia del padre en un departamento sin mallas de seguridad.

La caída fue letal.
La caída fue letal. (Composición Exitosa)

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/05/2026

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La muerte de una niña de dos años tras caer del undécimo piso de un edificio ha causado conmoción en Chile. El trágico suceso ocurrió debido a la falta de mallas de seguridad en la ventana del departamento, en medio de graves negligencias del padre.

Las negligencias tras la tragedia

La pequeña Isidora se encontraba en el inmueble cumpliendo un régimen de visitas mensual con su progenitor. Según CNN Chile, el dueño de casa debía tener mallas protectoras instaladas en todo el departamento como condición legal, pero la ventana del dormitorio de la menor estaba completamente desprotegida.

El accidente ocurrió por la tarde mientras el padre dormía junto a su pareja actual, tras haber participado de una fiesta nocturna. Al despertar, la menor se acercó al ventanal abierto y cayó al vacío, impactando directamente en la zona de los estacionamientos del condominio.

Los equipos de emergencia tardaron 40 minutos en notificar al imputado debido a que la víctima no estaba registrada en la portería. Una vecina del cuarto piso escuchó el fuerte golpe y dio la alarma general, descubriendo el cuerpo de la menor en el suelo.

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La habitación de la niña presentaba una cama pegada a la estructura de la ventana desprotegida. Este detalle del mobiliario facilitó que trepara hacia el exterior sin resistencia alguna, mientras los adultos a cargo continuaban durmiendo en la habitación principal.

El panorama judicial

El Ministerio Público detuvo de inmediato al progenitor y la justicia chilena lo formalizó por homicidio simple por omisión. Las autoridades argumentaron que el hombre descuidó su posición de garante de la menor durante casi dos horas, dejándola sin ningún tipo de custodia activa.

La defensa del acusado busca reducir los cargos penales y recalificar la imputación a un cuasi delito de homicidio por negligencia. Mientras tanto, la madre de la víctima anunció una querella criminal y la Corte de Apelaciones definirá las medidas cautelares del detenido.

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Tragedia en Chile: madre busca justicia por su hija y acusa al padre de negligente.
La muerte de la menor fue instantánea.

Este caso impulsó al Congreso a acelerar el debate de la denominada Ley Valentín en la Comisión de Vivienda. La normativa busca obligar a instalar protecciones en departamentos con menores, evitando que las administraciones prohíban estas estructuras por simples razones estéticas o de fachada.

El proceso judicial continuará con la revisión de las cámaras de seguridad del ascensor y los pasillos correspondientes. Los peritos de la policía técnica buscan determinar con exactitud las horas de inactividad de los adultos a cargo del cuidado infantil.

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