Panamericana Sur: Gatita atropellada es rescatada por brigadistas de Surco tras alerta de los vecinos

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una gatita gravemente herida fue rescatada con vida de la berma central de la Panamericana Sur, luego de que los vecinos alertaran sobre su presencia en una zona de alto peligro vehicular. La intervención de los brigadistas logró poner a salvo al pequeño felino.

El dramático rescate en plena carretera

El operativo se desplegó a la altura del puente Vivanco, donde el tránsito tuvo que ser restringido de manera momentánea debido al flujo de vehículos. El personal del Serenazgo de Surco y los equipos de emergencia trabajaron de forma articulada para poner a buen recaudo al animal.

Al momento del hallazgo, la mascota se encontraba completamente inmóvil y sin capacidad de reacción, debido al fuerte impacto de un vehículo. Los rescatistas decidieron bautizar a la felina como Lolita mientras procedían con su traslado inmediato hacia una clínica veterinaria local.

🐾🚨Gracias a la alerta de vecinos, personal de la Brigada de Rescate Animal y Serenazgo rescató a una gatita que aparentemente habría sido atropellada y fue encontrada al costado del muro de contención de la Panamericana Sur, a la altura del puente Vivanco. 🐱 pic.twitter.com/XBcjLBc0JY — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) May 21, 2026

La rápida movilización del personal municipal impidió que el felino fuera arrollado nuevamente por las unidades pesadas. Los agentes de seguridad ciudadana controlaron el perímetro de la transitada autopista para facilitar las labores de los paramédicos y salvaguardar la vida animal.

El apoyo de los residentes de las zonas aledañas resultó fundamental para ubicar el punto exacto de la emergencia vial. Los conductores que transitaban por el sector redujeron la velocidad al notar la presencia de las unidades de auxilio de Surco.

Diagnóstico médico y situación actual

Los especialistas informaron que el estado de salud del animal es delicado y de pronóstico reservado por los traumatismos sufridos. La evaluación médica detalló que la paciente presenta una severa fisura en el paladar y múltiples complicaciones en las vías respiratorias.

Además, los veterinarios detectaron heridas complejas en la cavidad nasal y el globo ocular izquierdo, el cual evidencia una fuerte hemorragia interna. La comuna de Surco aseguró que el felino continuará recibiendo monitoreo médico y cuidados médicos permanentes.

"La gatita, bautizada como 'Lolita', permanecía inmóvil y no reaccionaba, debido a unas lesiones que presentaba aparentemente producto de un atropello", indicaron los brigadistas.

La entidad edil reafirmó de esta manera su compromiso con el bienestar animal ante estos lamentables incidentes. El caso de la gatita rescatada en la Panamericana Sur ha conmovido a los ciudadanos, quienes esperan la pronta recuperación de la pequeña Lolita.

Las autoridades del distrito recordaron a la población la importancia de reportar estos casos de manera oportuna en las vías rápidas. El equipo médico veterinario trabajará de forma ininterrumpida para estabilizar las funciones vitales del felino durante las próximas horas críticas.