Lanzan polémica versión de los Juegos Olímpicos con 'dopaje libre': Atletas podrán usar sustancias para competir

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del deporte se sacude con una propuesta insólita y polémica: los llamados "Juegos Mejorados" (Enhanced Games, en inglés) una competencia internacional que permitirá la participación de atletas dopados.

El evento, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, se presenta como alternativa a los Juegos Olímpicos y busca reunir a deportistas que utilizan sustancias prohibidas para potenciar su rendimiento, generando un debate que mezcla ciencia, ética y espectáculo.

La propuesta y sus organizadores

Los promotores de los Juegos Mejorados sostienen que la iniciativa responde a una "necesidad de libertad científica" y a la idea de que los atletas deben poder experimentar con sus cuerpos sin restricciones.

Bajo este argumento, se plantea un torneo donde el dopaje no solo está permitido, sino que se convierte en parte del atractivo en paralelo a la cuantiosa suma de los premios, que pueden ascender al medio millón de dólares.

La organización asegura que se trata de un espacio para "romper límites humanos" y explorar hasta dónde puede llegar el rendimiento físico con ayuda de la farmacología y la biotecnología. Además, afirmaron que, si se rompen récords, estos no serán oficiales ni podrán ser homologados, aunque sí premiados con recompensas económicas.

Participantes podrán hacer uso de sustancias para potenciar rendimiento

Críticas y riesgos

La propuesta ha generado rechazo inmediato en federaciones deportivas, médicos y especialistas en ética. Se advierte que el dopaje no solo pone en riesgo la salud de los atletas —con efectos que van desde problemas cardiovasculares hasta daños irreversibles en órganos vitales—, sino que también desvirtúa el sentido del deporte como competencia justa.

Para muchos, los "Juegos Mejorados" representan más una "normalización de la trampa" y un retroceso en décadas de lucha contra el dopaje en las competencias deportivas.

La polémica no se limita al ámbito médico. También se cuestiona el efecto que este evento podría tener en la percepción del deporte, tanto desde el público como desde los propios deportistas, debido a que algunos han manifestado que, tras formar parte de los mismos, percibieron remuneraciones mayores a las de años anteriores como atletas no dopados.

The Enhanced Games, a sports competition allowing athletes to openly use performance enhancing drugs such as testosterone, HGH, EPO, steroids, stimulants, and other banned substances will begin tomorrow.



Opening events start at 6:30 PM ET on YouTube, Rumble, Twitch, and Kick.... pic.twitter.com/BgkonEeK2e — FearBuck (@FearedBuck) May 23, 2026

Más allá del rendimiento, la discusión toca fibras profundas: ¿hasta qué punto el ser humano debe intervenir en su propio cuerpo para alcanzar metas deportivas? La competencia pone sobre la mesa un dilema que va más allá del deporte, pues cuestiona los límites de la ciencia aplicada al cuerpo humano y la responsabilidad social frente a la salud y la integridad de los atletas.

El lanzamiento de esta competencia marca un antes y un después en la historia del deporte. Lo que para algunos es una oportunidad de explorar nuevas fronteras, para otros es una amenaza que trivializa el esfuerzo limpio y pone en riesgo vidas. En cualquier caso, el evento ya ha logrado lo que buscaba: convertirse en epicentro de la polémica, obligando a reflexionar sobre qué significa realmente competir.