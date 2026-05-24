Rotura de tubería de Sedapal inunda colegio Fe y Alegría N.º 25 en San Juan de Lurigancho

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aniego provocado por la rotura de una tubería de agua afectó desde tempranas horas de este domingo 24 de mayo las instalaciones de la institución educativa Fe y Alegría N.º 25, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

A través de videos difundidos en redes sociales, los padres de familia de la casa de estudios denunciaron el hecho, a fin de que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tome acciones para evitar una mayor afectación a las aulas y áreas administrativas.

Materiales educativos perdidos

La emergencia situada en la zona de Canto Grande no solo causó daños estructurales, materiales educativos usados por los alumnos y docentes también fueron afectados, quedando obsoletos para la continuación del Año Escolar.

En ese sentido, entre los daños reportados figuran fotocopiadoras, monitores, CPU, equipos de sonido y materiales almacenados en depósitos; además, se reportaron afectaciones en un taller de psicomotricidad destinado para niños con necesidades especiales, cuyos materiales quedaron totalmente inutilizables.

Según vecinos de la zona, la inundación se registró desde las 4:00 a. m., debido a la ubicación de la institución educativa, el barro empezó a deslizarse rápidamente por el interior del colegio. Padres de familia trataron de desviar el paso del agua, pero fue inevitable.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante la madrugada del domingo se rompió la tubería la cual provocó la inundación del colegio Fe y Alegría de San Juan de Lurigancho.



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Sedapal asumirá daños ocasionados por aniego

Frente a la inundación registrada en Lima este, Sedapal informó que activó su póliza de seguro para atender los daños materiales ocasionados. En ese sentido, la empresa indicó que, también ejecutará labores de limpieza y desinfección en las áreas afectadas del colegio, donde el ingreso de grandes cantidades de agua afectó aulas, pasillos y talleres.

A través de un comunicado, Sedapal señaló que, ni bien tomó conocimiento de la emergencia, una cuadrilla técnica se desplazó hasta la intersección de las avenidas Machu Picchu y Liberación para controlar el aniego e iniciar los trabajos de reparación correspondientes.

Como parte de las acciones desplegadas, la entidad movilizó maquinaria especializada y equipos hidrojet para succionar el agua acumulada en la vía pública y acelerar la recuperación de la transitabilidad en la zona afectada.

Finalmente, precisaron que el servicio de agua potable fue restringido temporalmente y que será restablecido de manera progresiva una vez culminen los trabajos de reparación y verificación operativa de la red. Además, de que mantiene atención permanente en el sector para asegurar el servicio o atender cualquier otra eventualidad que pueda presentarse con el pasa de las horas.