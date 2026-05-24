Miraflores: Surfista de 69 años murió mientras corría olas en la playa Tres Picos

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un surfista identificado como Francisco Vega de 69 años murió mientras corría olas en playa de Miraflores tras sufrir un sorpresivo colapso cardíaco. El lamentable deceso del experimentado deportista ocurrió durante el fin de semana en el balneario de Tres Picos, conmocionando gravemente a toda la comunidad local.

El inesperado rescate en la Costa Verde

La jornada transcurría con total normalidad hasta que otros surfistas presenciaron cómo el longevo deportista quedó completamente inmóvil sobre su tabla. Sus compañeros actuaron de inmediato al percatarse de que el cuerpo del veterano tablista caía pesadamente hacia el mar

Los testigos lograron retirar al hombre del agua con rapidez para intentar reanimarlo en la orilla de la playa. Según Trome, el personal de Serenazgo del distrito llegó junto a los bomberos, pero las maniobras médicas resultaron insuficientes porque ya no presentaba signos vitales.

El operativo de emergencia captó la atención de decenas de personas que se encontraban realizando actividades deportivas en la zona. Los paramédicos aplicaron técnicas de primeros auxilios por varios minutos seguidos, buscando reanimar el pulso del hombre sin obtener resultados positivos.

Al enterarse de la lamentable pérdida del tablista de casi 70 años, numerosos amigos y familiares llegaron hasta la orilla expresando profundas escenas de dolor. En tanto, las autoridades policiales presentes en la Costa Verde realizaron de inmediato todas las diligencias correspondientes para determinar oficialmente las causas reales del fallecimiento.

Colegas suyos manifestaron que la víctima era una persona sumamente activa y querida dentro del circuito deportivo. Su habitual presencia en este balneario miraflorino hacía que su pericia en el manejo de las olas fuera ampliamente respetada por todos.

Investigaciones sobre el deceso en Tres Picos

De manera preliminar, la principal hipótesis del fallecimiento apunta a un paro cardíaco fulminante en pleno mar limeño. Los peritos de la comisaría del sector acordonaron la zona costera para iniciar los procedimientos legales y el respectivo levantamiento del cuerpo

Los representantes del Ministerio Público llegaron horas después para certificar la causa médica de la muerte del deportista. Las primeras indagaciones descartan totalmente cualquier tipo de agresión física o un ahogamiento por falta de experiencia en el surf.

Su pasión era el surf.

Tras ello, el cuerpo fue trasladado hacia la Morgue de Lima para la necropsia de ley, mientras los familiares, amigos y colegas se encuentras viviendo una pérdida irreparable.

La sorpresiva partida del conocido deportista dejó profundas escenas de dolor entre sus familiares y amigos cercanos que llegaron al lugar. La comunidad despide con respeto al veterano deportista que pereció mientras practicaba lo que más le apasionaba.