Debate Municipal: Sandro Caller protagoniza blooper al estilo de Alejandro Toledo tras cruzar frente a cámara

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El Debate Municipal Lima 2026 dejó un momento que rápidamente se apoderó de las plataformas digitales y desató múltiples reacciones entre los internautas. Antes de ir a una pausa comercial, el candidato Sandro Caller, buscando regresar a su asiento, cruzó el escenario pasando por delante de la cámara principal que enfocaba a la mesa de los moderadores.

Lejos de notar su error inicial, el aspirante al sillón metropolitano repitió la desorientada acción hasta en tres oportunidades, bloqueando por completo la transmisión oficial en vivo a nivel nacional.

El 'remake' del icónico tropiezo de 2016

La peculiar escena fue inmediatamente capturada por los usuarios en internet, quienes no tardaron en comparar el incidente con uno de los episodios más recordados de la televisión electoral. La confusión del candidato evocó directamente la figura del expresidente Alejandro Toledo.

El 3 de abril de 2016, durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el entonces líder de Perú Posible interrumpió la toma de los periodistas José 'Chema' Salcedo y Mávila Huertas.

En aquella ocasión, Toledo caminó torpemente frente al lente para acercarse a saludar a la candidata Verónika Mendoza, generando la sorpresa de los conductores y convirtiéndose en un fenómeno viral instantáneo que hoy parece repetirse.

La curiosa interrupción de Alejandro Toledo volvió a ser recordado en el debate de las Elecciones Municipales 2026, esta vez junto al candidato Sandro Caller, quien cruzó frente a los moderadores hasta en tres ocasiones.



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De los virales a la inteligencia artificial

Más allá del anecdótico blooper televisivo, la participación de Caller durante la jornada estuvo marcada por su programa preventivo cibernético. El aspirante centró gran parte de su tiempo en exponer la necesidad de modernizar las herramientas de seguridad en la capital mediante la instalación de 17,000 cámaras equipadas con inteligencia artificial

Esta iniciativa busca abarcar estratégicamente el 80 % de las zonas con mayor tránsito vehicular y peatonal. La estrategia tecnológica pretende detectar conductas sospechosas mediante la trazabilidad de rostros y matrículas antes de que se cometan los actos criminales, sumado a la unificación de los agentes municipales.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Patriótico del Perú, Sandro Caller, cuestionó que los cámaras de seguridad de las municipalidades no estén interconectadas con la PNP. En ese sentido, cuestionó a los ministros del Interior por no... pic.twitter.com/E2kTpEloo6 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

El choque de posturas sobre la seguridad

Durante el bloque de duplas, el representante patriótico protagonizó un tenso cruce de ideas con Daniel Urresti, marcando una clara distancia frente a las estrategias de mano dura. Caller rechazó la posibilidad de dotar de armamento a los serenos, argumentando que ello pondría en grave riesgo la vida del personal civil al enfrentarlos directamente con delincuentes avezados.

"Usted postula a la alcaldía de Lima, no al Ministerio del Interior", sentenció el candidato para frenar las promesas de capturas masivas de su contendor.

La primera jornada del debate posicionó a Sandro Caller en el centro de la conversación pública por partida doble. Si bien su involuntario tropiezo en el escenario le aseguró un lugar en la historia de los virales electorales, su firme defensa de la videovigilancia frente al populismo punitivo expuso su perfil técnico de cara a los inminentes comicios capitalinos.