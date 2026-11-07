Irán informa sobre otro barco petrolero incendiado en el estrecho de Ormuz por mina naval

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este sábado 7 de noviembre la Armada de Irán informó que otro barco petrolero ha resultado dañado y se incendió tras impactar con una mina naval en el estrecho de Ormuz. Con esto, son tres las embarcaciones que sufren un accidente similar, luego de que ayer se reportaran dos busques con incidentes similares.

Barco navegaba por zona prohibida

A través de un comunicado que recogió la agencia Tasnim, esta rama de las fuerzas iraníes dio a conocer del suceso, sin precisar si existen heridos o fallecidos. El texto indica que la embarcación circulaba por un espacio restringido, que se encuentra así desde el inicio de las hostilidades entre la nación persa y Estados Unidos.

""Esta mañana, un petrolero que navegaba por una zona prohibida e insegura en el este del estrecho de Ormuz, haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias y con sus sistemas de navegación apagados, se incendió y quedó inmovilizado tras chocar con una mina naval", reza un extracto de la publicación.

Iran's Navy: Tanker catches fire after hitting sea mine east of Strait of Hormuz https://t.co/ErrZygyckq https://t.co/kNv6EGlHwb — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) November 7, 2026

La Armada iraní advirtió que este será el destino de otros barcos que intenten pasar por dicha zona, incumpliendo las advertencias y navegando por áreas prohibidas. Este anuncio se da después de que la Guardia Revolucionara diera a conocer de dos petroleros incendiados e inmovilizados en último viernes.

A inicios de octubre los ataques e incidentes con minas navales se han multiplicado en el estrecho de Ormuz, tras el incremento de la tensión con Estados Unidos y los esfuerzos diplomáticos para detener las hostilidades entre ambos países.

Las exigencias de Irán para liberar el estrecho

Irán tiene siete demandas hacia Washington para que este paso marítimo sea liberado. Son siete las condiciones que la Guardia Revolucionaria espera que la Casa Blanca acepten para ponerle punto final al conflicto en todos sus frentes, incluido el de Líbano.

También busca que se descongelen sus activos financieros, estimados en al menos $ 12 mil millones, el levantamiento de las sanciones petroleras, fin del bloqueo estadounidense y naval, cese de las amenazas y retiro de las fuerzas en el Golfo Pérsico, compensaciones o reparaciones de guerra y garantías de seguridad y libertad de navegación.

Un nuevo caso de un barco petrolero incendiado se ha registrado en el estrecho de Ormuz a causa de una mina naval. Así lo dio a conocer la Armada de Irán, que precisó que dicha embarcación navegaba por una zona prohibida, siendo el tercero reportado en los últimos dos días.