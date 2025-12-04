RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Inesperada decisión

¡De la pasarela al convento! Exreina de belleza se convierte en MONJA y sorprende a sus seguidores

Fue reina de belleza y tenía una exitosa carrera por delante, pero dejó todo para dar un giro radical a su vida y dedicarse a la vida espiritual: ¡se convirtió en monja!

De exreina de belleza a monja.
De exreina de belleza a monja. (Composición Exitosa)

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/12/2025

Síguenos en Google News Google News

¡Un giro inesperado en su vida! Una joven modelo dejó la pasarela para ir al convento, dejando todo de lado, su exitosa carrera como reina de belleza, el glamour, los reflectores y la popularidad en redes sociales para vestir el hábito religioso.

De exreina de belleza a "hermana Eva"

Brilló en las pasarelas y desfiles de moda, sin imaginar que todo cambiaría en su vida. Kamila Rodrigues Cardoso, una joven promesa del modelaje con proyección internacional, quien ganó el título Miss Continente Teen Sol Naciente, un logro que la llevó a participar en Miss Brasil y luego en el concurso de Miss Universo, decidió llevar una vida religiosa.

Pues bien, su historia se volvió viral luego de ser captada vendiendo artículos religiosos en las calles de Goiânia, en el estado brasileño de Goiás. La joven decidió dejar su prometedora carrera para formar parte de la congregación Sancta Dei Genitrix, adoptando el nombre de la 'hermana Eva'.

"Ser modelo ya no me llenaba el corazón. Ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas", contó en una entrevista.

Kamila relató que su inesperada medida partió durante una misa, cuando rezaba el rosario y la presencia de una monja la dejó impactada. Aquel momento fue el punto de inflexión que marcó su camino hacia una vida completamente distinta.

Reconocido streamer e influencer sufre accidente automovilístico en plena transmisión EN VIVO
Lee también

Reconocido streamer e influencer sufre accidente automovilístico en plena transmisión EN VIVO

¡De la pasarela al convento! ExMiss Brasil se volvió monja.
¡De la pasarela al convento! ExMiss Brasil se volvió monja.

¡Adiós a las luces y el glamour!

Kamila, ahora 'hermana Eva', reveló que su conversión comenzó cuando perdió a su padre cuando ella tenía solo 9 años de edad. En la adolescencia, enfrentó episodios profundos de ansiedad y depresión, que el glamour de las pasarelas no podían ayudarla a vencer.

Es por ello, que optó por acercarse a Dios con la oración del rosario y la asistencia regular a servicios litúrgicos, con lo cual pudo encontrar la paz que tanto necesitaba. 

¡Conmoción mundial! Famosa influencer austriaca es hallada muerta en un bosque de Eslovenia
Lee también

¡Conmoción mundial! Famosa influencer austriaca es hallada muerta en un bosque de Eslovenia

"Pensé que habría encontrado mi vocación, pero al perder a mi padre sufrí depresión y ansiedad. Ser modelo ya no me llenaba el corazón", confesó. Asimismo, agregó que escogió el nombre de Hermana Eva, en referencia a la primera mujer mencionada en la Biblia y ser una forma de representar un renacer personal.

Ahora, con sus 21 años, transita las calles humildes con el propósito de sembrar esperanza desde la fe y el servicio. La monja brasileña manifiesta que recibe habitualmente halagos y propuestas de matrimonio a través de las redes sociales, pero sostiene que su compromiso permanece centrado en la figura de Jesús.

Exmodelo de 21 años eligió la vida religiosa y se volvió viral.
Exmodelo de 21 años eligió la vida religiosa y se volvió viral.

Es así como su historia, lejos de ser una simple curiosidad viral, se transformó en un testimonio inspirador de cambio, entrega y valentía, ya que Kamila Rodrigues decidió dejar el modelaje y los desfiles para convertirse en monja, en Brasil.

Temas relacionados convento exMiss Brasil exreina de belleza Kamila Rodrigues modelo monja

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA