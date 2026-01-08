Examen de nacionalización: ¿Cuántas preguntas de la prueba podrías responder?

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El examen de nacionalización suele generar mucha curiosidad entre quienes buscan convertirse en ciudadanos peruanos. La gran pregunta es: ¿Qué tan difícil es realmente? Con la información que ha trascendido sobre los temas que se evalúan, ya es posible tener una idea clara de qué esperar al rendir la prueba y cómo prepararse.

Lo básico que evalúa el examen de nacionalización

El examen de nacionalización busca medir conocimientos generales sobre el Perú, como historia, civismo, geografía y cultura general. Entre los temas más comunes se incluyen la organización social del Imperio incaico y hechos históricos importantes como el primer grito de libertad de Francisco de Zela en Tacna en 1811.

Otras preguntas se centran en la estructura del Estado peruano, los símbolos patrios y la identidad nacional. Por ejemplo, se consulta sobre el animal del escudo nacional que representa la riqueza de la fauna o la primera santa de América, Santa Rosa de Lima.

Preguntas del examen de nacionalización

Estas preguntas ayudan a darse una idea de lo que más se suele preguntar en el examen de nacionalización:

¿Cuál era la base de la organización social inca formada por un grupo de familias unidas por vínculos de sangre o territorio?

El tuquyricuy

El ayllu

Los chaskis

¿Cuál es el río más caudaloso del mundo que nace en los Andes peruanos?

Río Ucayali

Río Amazonas

Río Marañón

Según la normativa, un extranjero puede solicitar la nacionalidad peruana tras residir legalmente en el país por un periodo mínimo de:

1 año

2 años

5 años

¿En qué ciudad del Perú se dio el primer grito de libertad liderado por Francisco de Zela en 1811?

Lima

Tacna

Cusco

¿Cuál es el estatus actual del Perú dentro del bloque regional Mercosur?

Miembro pleno

Estado asociado

No tiene ninguna relación

¿Quién fue la primera santa de América y patrona de Las Filipinas?

Santa Rosa de Lima

Sor Ana de los Ángeles

Santa Catalina

En el escudo nacional, ¿Qué animal representa la riqueza de la fauna peruana?

El cóndor

El puma

La vicuña

¿Quién es el tenor peruano reconocido a nivel mundial?

Gian Marco

Juan Diego Flórez

Pedro Suárez-Vértiz

El Perú es una república democrática, ¿Cómo se define su tipo de gobierno?

Unitaria, representativa y descentralizada

Federal y absolutista

Monarquía parlamentaria

¿Cuál de estas frutas es de origen peruano y es usada en postres por su color naranja intenso?

Mango

Lúcuma

Piña

Lo que puedas contestar en el examen de nacionalización depende de cuánto sepas de historia, civismo, geografía y cultura del Perú, porque la prueba quiere ver si realmente conoces el país.