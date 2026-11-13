Papa León XIV en Perú: Mininter pide respetar cercos policiales y seguir medidas de seguridad durante las actividades

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/11/2026
El Ministerio del Interior pidió a los ciudadanos respetar los cercos policiales y las rutas restringidas durante las actividades por la visita del papa León XIV. Las autoridades también difundieron recomendaciones para evitar aglomeraciones, prevenir accidentes y proteger a quienes acudirán a los encuentros multitudinarios.
Mininter establece medidas de seguridad para los asistentes
El Mininter recordó que las vallas y zonas de acceso restringido instaladas por la Policía Nacional del Perú (PNP) deben mantenerse libres. Los asistentes deben seguir las indicaciones de los efectivos y utilizar únicamente los ingresos autorizados.
Las recomendaciones incluyen evitar empujones, carreras y cualquier intento de avanzar entre la multitud. La PNP pidió no invadir la calzada ni seguir al papamóvil o vehículos oficiales, pues estas acciones pueden interferir con el desplazamiento de la comitiva y su resguardo.
Quienes acudan a las actividades deben identificar las salidas, los puntos de asistencia y las rutas de evacuación al llegar. También se aconseja acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes, sobre todo cuando asistan niños, adultos mayores o personas que requieran apoyo adicional.
El sector recomendó llevar únicamente objetos indispensables y mantener las pertenencias vigiladas. Para los desplazamientos, pidió priorizar el transporte público y caminar por las rutas habilitadas. A los conductores, indicó evitar las zonas restringidas y no estacionar en vías destinadas al paso de la comitiva.
Minsa recomienda hidratación y protección ante el calor
El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos asociados a las altas temperaturas, la radiación solar, el cansancio y la falta de ventilación durante las concentraciones. Por ello, recomendó beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed, y planificar el recorrido antes de salir.
También aconsejó usar ropa ligera, gorros o sombreros y protector solar, además de realizar pausas en lugares con sombra o ventilación. Los asistentes deben ubicar previamente las ambulancias y los puestos médicos. Las medidas requieren especial atención para niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.
Entre las señales de alerta figuran dolor de cabeza, mareos, náuseas y debilidad. Ante una descompensación, se recomienda trasladar a la persona a un espacio fresco, aplicar paños humedecidos con agua y solicitar ayuda médica. Si pierde el conocimiento, no deben darle líquidos por vía oral.
Las medidas de seguridad para la visita del papa León XIV incluyen respetar los cercos policiales, atender las indicaciones de los agentes, cuidar las pertenencias y prevenir problemas por el calor. Las autoridades mantienen estas recomendaciones para las actividades que congregan a fieles en distintas ciudades del país.