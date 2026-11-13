Papa León XIV en Perú: Mininter pide respetar cercos policiales y seguir medidas de seguridad durante las actividades

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior pidió a los ciudadanos respetar los cercos policiales y las rutas restringidas durante las actividades por la visita del papa León XIV. Las autoridades también difundieron recomendaciones para evitar aglomeraciones, prevenir accidentes y proteger a quienes acudirán a los encuentros multitudinarios.

Mininter establece medidas de seguridad para los asistentes

El Mininter recordó que las vallas y zonas de acceso restringido instaladas por la Policía Nacional del Perú (PNP) deben mantenerse libres. Los asistentes deben seguir las indicaciones de los efectivos y utilizar únicamente los ingresos autorizados.

Las recomendaciones incluyen evitar empujones, carreras y cualquier intento de avanzar entre la multitud. La PNP pidió no invadir la calzada ni seguir al papamóvil o vehículos oficiales, pues estas acciones pueden interferir con el desplazamiento de la comitiva y su resguardo.

Quienes acudan a las actividades deben identificar las salidas, los puntos de asistencia y las rutas de evacuación al llegar. También se aconseja acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes, sobre todo cuando asistan niños, adultos mayores o personas que requieran apoyo adicional.

🇵🇪 ¡Vivamos con seguridad la visita del papa León XIV al Perú! Les recordamos la importancia de adoptar medidas de prevención durante las actividades religiosas y los recorridos del Santo Padre. Respeten los cercos policiales y las zonas restringidas, eviten las aglomeraciones y no invadan las rutas de desplazamiento del papa León XIV. 🗞️ Nota de prensa: https://t.co/jNainhfQhy Lee también "¡León, hermano, tú eres chiclayano!": así recibieron los estudiantes al Papa León XIV en Chiclayo November 13, 2026

El sector recomendó llevar únicamente objetos indispensables y mantener las pertenencias vigiladas. Para los desplazamientos, pidió priorizar el transporte público y caminar por las rutas habilitadas. A los conductores, indicó evitar las zonas restringidas y no estacionar en vías destinadas al paso de la comitiva.

Minsa recomienda hidratación y protección ante el calor

El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos asociados a las altas temperaturas, la radiación solar, el cansancio y la falta de ventilación durante las concentraciones. Por ello, recomendó beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed, y planificar el recorrido antes de salir.

También aconsejó usar ropa ligera, gorros o sombreros y protector solar, además de realizar pausas en lugares con sombra o ventilación. Los asistentes deben ubicar previamente las ambulancias y los puestos médicos. Las medidas requieren especial atención para niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

¡Atención médica oportuna en Lima y Callao durante la jornada del 12 de noviembre! 🔴 Como parte de la #OperaciónLeón, el #Minsa, a través del COES Salud de la DIGERD, informó 468 atenciones médicas en Lima Metropolitana durante las actividades por la visita del papa León XIV: 270 en el Estadio Nacional, 173 en la Plaza de Armas y 25 en la Nunciatura Apostólica, sin registrarse lesionados ni fallecidos. Para cuidar a todos los asistentes, se desplegaron más de 300 profesionales médicos, 34 ambulancias y 18 ofertas móviles en puntos estratégicos de Lima y Callao, manteniendo la alerta permanente en cada zona de concentración masiva. 🚑 #PerúResponde — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 14, 2026

Entre las señales de alerta figuran dolor de cabeza, mareos, náuseas y debilidad. Ante una descompensación, se recomienda trasladar a la persona a un espacio fresco, aplicar paños humedecidos con agua y solicitar ayuda médica. Si pierde el conocimiento, no deben darle líquidos por vía oral.

Las medidas de seguridad para la visita del papa León XIV incluyen respetar los cercos policiales, atender las indicaciones de los agentes, cuidar las pertenencias y prevenir problemas por el calor. Las autoridades mantienen estas recomendaciones para las actividades que congregan a fieles en distintas ciudades del país.