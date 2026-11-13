Caso Jesús de Miguel: Federación Española castiga a arquero implicado con drástica sanción

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso 12 partidos de suspensión a Owono, arquero del FC Andorra, por la fuerte entrada contra Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, durante un encuentro disputado último el 2 de noviembre. El atacante falleció al día siguiente.

RFEF impone la máxima sanción a Jesús Owono

La decisión fue adoptada por el Comité de Disciplina de la RFEF, que evaluó el informe arbitral y aplicó el artículo 102 del Código Disciplinario. Esta disposición establece castigos de entre cuatro y doce encuentros para acciones violentas que ocasionen lesiones graves durante un partido.

El organismo también dispuso las correspondientes multas económicas accesorias, contempladas en el artículo 52 del mismo código. De esta manera, el guardameta ecuatoguineano recibió el castigo máximo previsto para esta infracción dentro del reglamento disciplinario del fútbol español.

Goleiro Jesús Owono é suspenso por 12 jogos após morte de Jesús de Miguel ➡️ https://t.co/9D7Q6fv3Ag 📷 Reprodução https://t.co/WcLRFwCrml — ge (@geglobo) November 13, 2026

Según la resolución del Comité de Disciplina, el árbitro consignó que Owono fue expulsado por impactar contra un adversario con la pierna levantada y empleando fuerza excesiva mientras ambos disputaban el balón.

El encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra correspondía a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, segunda categoría del fútbol español. La acción ocurrió durante los minutos finales, cuando ambos equipos empataban 2-2 en el marcador.

¿Cómo ocurrió el choque con Jesús de Miguel?

Tras el impacto, Jesús de Miguel quedó tendido sobre el terreno de juego y recibió atención médica de inmediato. Debido a la gravedad de su estado, fue retirado en camilla y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

El delantero permaneció bajo atención médica, pero falleció el 3 de noviembre, un día después del incidente. La noticia provocó la suspensión definitiva del encuentro, que no pudo continuar por decisión conjunta de los representantes de ambos equipos.

El impacto hirió mortalmente al delantero.

El árbitro dejó constancia de que el partido fue detenido en el minuto 96 para atender al futbolista. Después de reunirse con los capitanes y delegados, se acordó no reanudar el compromiso, que terminó registrado con un empate de 2-2.

La resolución disciplinaria llegó después de que el expediente permaneciera pendiente durante varios días. El comité había aplazado inicialmente su decisión para revisar los antecedentes del encuentro y comunicar posteriormente la sanción correspondiente al guardameta.

Con esta resolución, Jesús Owono deberá cumplir doce partidos de suspensión, mientras que el fallecimiento de Jesús de Miguel continúa vinculado a las investigaciones iniciadas por las autoridades españolas sobre lo ocurrido durante el encuentro entre Tenerife y Andorra.