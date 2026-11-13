Analista Enrique Castillo destaca prudencia del papa León XIV en el Perú: "Ha evitado polarizar"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la visita apostólica del papa León XIV al país, que incluyó emotivos hitos en Lima y su reciente e imponente llegada a Chiclayo para la masiva eucaristía en las Pampas de Pimentel, el análisis sobre el contenido y el talante de sus mensajes continúa generando amplio debate en la escena pública nacional.

Una postura neutral orientada a las verdades universales

Al evaluar los discursos y la actitud pública del Pontífice, el analista político Enrique Castillo resaltó en diálogo con Exitosa que la conducta del obispo de Roma ha estado marcada por una prudencia calculada.

Según su perspectiva, el máximo representante de la Iglesia ha evitado deliberadamente que sus palabras se conviertan en un instrumento de confrontación o que su presencia avive las diferencias latentes entre distintos sectores de la ciudadanía peruana.

"Yo lo que he notado es una conducta del papa sumamente prudente. Lo he sentido, en algunos casos, diciendo cosas que son verdades universales; algo así como 'que al que le caiga el guante, que se lo chante'".

Distancia de escenarios polarizados y el contraste con Argentina

Profundizando en su análisis, el especialista contrastó el estilo pastoral adoptado en territorio peruano con el observado en otros países de la región, como Argentina, donde los gestos papales han sido avivado las observaciones sobre la crisis política dentro del Ejecutivo de Javier Milei.

En el caso peruano, Castillo enfatizó que se ha buscado conscientemente un perfil integrador enfocado en la reconciliación nacional.

"Lo sentí un poco más apolítico que en Argentina. En el Perú, creo que él ha evitado, a propósito, polarizar, y que su presencia sea motivo de que alguna de las partes pueda enfrentar a la otra con lo que él ha dicho. Sus frases han sido firmes y, en algunos casos, duras, pero creo que él ha venido a buscar eso que él ha planteado: la reconciliación.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Enrique Castillo, analista político, se refirió a los mensajes que ha venido brindando el papa León XIV en su recorrido por el Perú. Acerca de ello, sostuvo que el pontífice ha tenido una conducta prudente y ha evitado... pic.twitter.com/rwTFrWN4L5 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 14, 2026

El significado detrás del saludo a la presidenta Keiko Fujimori

Respecto al reciente y comentado gesto de romper el protocolo para saludar afectuosamente a la presidenta Keiko Fujimori al finalizar la liturgia en el norte del país, el analista descartó que se trate de un mensaje implícito de presión hacia la ciudadanía. Por el contrario, lo enmarcó dentro de la necesidad de tender puentes en un Estado que requiere diálogo urgente.

No lo tomo así. Creo que el mensaje es: este país necesita reconciliación, un encuentro entre todas las partes, y necesito que tanto la presidenta como quienes no la quieren sientan mi presencia y mi mensaje para ver si se acercan. Lo he sentido como un gesto de un jefe de Estado hacia una presidenta.

La lectura política del paso de León XIV por el Perú confirma que su estrategia discursiva prioriza la cohesión social y el entendimiento mutuo por encima de la polarización, consolidando un mensaje de unidad institucional y paz para el conjunto de la sociedad.