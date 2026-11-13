Boluarte, Jerí, Merino y Balcázar asistieron a encuentro con el papa León XIV en el GTN: "Invitarlos fue un error"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El analista político Enrique Castillo cuestionó la presencia de los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y José María Balcázar en el encuentro del papa León XIV, durante su primera actividad oficial en nuestro país, el último miércoles 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional (GNT).

En entrevista brindada este viernes 13 de noviembre al programa "Informamos y Opinamos", el periodista sostuvo que "fue un error" cursales la invitación a cargo de la Cancillería a los exmandatarios, al sostener que ninguno de ellos es ajeno a la justicia, situación totalmente distinta al similar encuentro que tuvo el santo padre durante su paso por Uruguay.

"Ninguno de ellos representa una tendencia en el Perú"

Para el analista político, la principal crítica a la presencia de los exjefes de Estado pasa porque - a su parecer - ninguno de ellos representa a una tendencia que pueda marcar un encuentro que fomente la reconciliación nacional tan mencionada tanto por el sumo pontífice, como la propia presidenta Keiko Fujimori.

"Ninguno de ellos representa una tendencia en el Perú. Al contrario, representan el rechazo de los peruanos hacia el modo de hacer política como la que ellos hicieron. Manuel Merino no tuvo tiempo para hacer política, en seis días tuvo que dejar el Gobierno, pero en el caso de los otros tres, sí existieron acciones que fueron muy cuestionadas por el pueblo peruano", señaló.

(Noticia en desarrollo...)