Papa León XIV llama a revisar el comportamiento y actitudes de los pastores: "Es fácil hablar de sinodalidad"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su actividad oficial celebrada esta tarde en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, el papa León XIV fue nuevamente crítico de los malos comportamientos que gira entorno a la Iglesia católica, tal como suele hacerlo desde el inicio de su pontificado.

A través de su discurso ofrecido en el marco de su regreso a la región Lambayeque, el santo padre hizo un llamado a la reflexión sobre las verdaderas acciones que deben adoptar los consejos pastorales, a fin de que el mensaje de evangelización pueda ser transmitido sin distorsiones.

Sinodalidad en la Iglesia

El papa León XIV tomó como referencia a su antecesor, Francisco, destacando al significado de la sinodalidad en la Iglesia. En ese sentido, sostuvo que la autoridad dentro de la Iglesia debe ejercerse "como servicio", aseverando que la participación de los laicos "no es una concesión".

Sobre la sinodalidad, el santo padre puntualizó que la Iglesia debe compartir las alegrías y tristezas de la humanidad, principalmente de las personas que más están sufriendo.

Además, mencionó que la Iglesia está en la obligación de escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana, acompañar a las familias, jóvenes, migrantes, pueblos originarios y en situaciones de pobreza, por lo cual, sostuvo que estas acciones "no son tareas opcionales", sino parte de la misión eclesial.

Seguidamente, mencionó que este objetivo es un estilo de vida comunitario y pastoral, el cual debe interiorizarse para ponerse en práctica. En ese sentido, llamó a la reflexión al comportamiento que vienen llevando a cabo hasta la fecha los pastores.

"Para que las parroquias y las diócesis puedan adoptar este estilo sinodal de comunión, participación y misión, vale la pena revitalizar el papel de los consejos pastorales, en los que, algunos de ustedes y presentes están comprometidos (...) los exhorto a que se garantice que cada comunidad pueda contar con su propio Consejo Pastoral", mencionó.

Agenda del santo padre en Chiclayo

Tras la multitudinaria misa que ofreció esta mañana en las Pampas de Pimentel y el encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el papa León XIV tendrá una última actividad para hoy, viernes 13 de noviembre.

A las 7:00 p. m. tendrá una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Asimismo, el día de mañana, sábado 14 de noviembre, coronará a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

Tras culminar este acto religioso, el santo padre emprenderá su viaje a Santa Cruz de Succhabamba, región Cajamarca, donde a las 11:00 a. m. ofrecerá una santa misa, regresando a Chiclayo ni bien acabe el rito.

Finalmente, a las 5:30 p. m., tendrá un encuentro de oración con la comunidad católica, en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.