Papa León XIV sobre el trato con poblaciones vulnerables: "No son tareas opcionales"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV compartió un fragmento del mensaje que ofreció en el discurso en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. Se refirió a la laboral eclesiástica con pueblo originarios, jóvenes, pobres y más, que es una opción, sino una responsabilidad, que no puede dejarse de lado.

Un compromiso eclesial

A través de sus redes sociales, el sumo pontífice compartió un extracto de su discurso, que hacía referencia a la misión de la iglesia con los más necesitados. Recalcó la necesidad de mostrar un compromiso constante con esta población y la necesidad de conocer sobre ellos y su idiosincrasia.

"Escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana, acompañar a las familias, los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza, el compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial", expresó.

Escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana, acompañar a las familias, los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza, el compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial. #ViajeApostólico #Perú https://t.co/957aYCHSqs — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 13, 2026

Cabe recordar que previo a esta actividad el vicario de Cristo entregó la Rosa de Oro a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, dentro de su santuario. Posteriormente fue saludado por monjas de esta casa religiosa que tuvieron un momento particular, al entregarle un postre y tomarse fotos con él.

Luego, el papa León se dirigió hacia la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, donde tuvo un encuentro con jóvenes universitarios de esta centro de estudios superiores y de otros del país. Allí, escuchó testimonios y ofreció un discurso en el que habló de la educación, desafíos, tecnología y responsabilidad de los docentes.

Programa de León XIV el 14 de noviembre

Este sábado la jornada del sumo pontífice iniciará temprano (08:00 a.m.) con la coronación de la virgen María Madre Inmaculada en la catedral de Santa María de Chiclayo, donde ofrecerá una homilía. Luego, a las 9:10 saldrá desde la Base Aérea de Chiclayo en helicóptero rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Aterrizará en el helipuerto de esta localidad al promediar las 9:50 a.m. y a las 11:00 a.m. se presentará en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde oficiará una misa. Después, regresará a Chiclayo para la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo a las 5:30 p.m.

El papa León XIV compartió un extracto del mensaje que ofreció en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en el que habla del deber de la iglesia para con los más necesitados y que no es una opción que se pueda dejar pasar.