Fiscalía ordena detención preliminar de investigado por reclutar a víctima para combatir en la guerra de Rusia

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía consiguió la detención preliminar de una persona investigada por presuntamente reclutar a una víctima para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, según informó el Ministerio Público. La medida forma parte de las diligencias realizadas para esclarecer cómo ocurrió la captación y traslado de la víctima.

Investigación apunta a presunto reclutamiento

El investigado es señalado por haber realizado acciones destinadas a reclutar a una víctima para que participe en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La institución fiscal comunicó la medida judicial como parte de las actuaciones desarrolladas en este caso.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se habría producido el reclutamiento de la víctima y establecer la responsabilidad que correspondería al detenido. La condición de investigado no implica una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva mientras continúe el proceso.

La detención preliminar permitirá que las autoridades desarrollen las diligencias correspondientes dentro de la investigación. El caso se encuentra bajo conocimiento del Ministerio Público, que continúa recopilando información relacionada con los hechos denunciados y la presunta participación del investigado.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró la detención preliminar judicial de un investigado que habría captado con engaños a una víctima, en el distrito de Ate, para su traslado a la Federación Rusa y que participe en el... pic.twitter.com/NTA7bXt4sE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 7, 2026

El caso ocurre mientras autoridades peruanas también han investigado denuncias relacionadas con ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales y posteriormente terminaron vinculados con actividades militares. CNN informó en junio sobre 36 denuncias de ciudadanos peruanos incluidas en una investigación fiscal por presunta captación mediante ofertas falsas de trabajo.

Caso se suma a denuncias de peruanos en Rusia

En meses recientes, los casos de peruanos que habrían sido captados mediante ofertas laborales y posteriormente terminaron participando en el conflicto. Además, ciudadanos denunciaron haber sido contactados con propuestas de empleo o estudios y que luego fueron enviados a zonas de combate.

La situación también generó gestiones de la Cancillería peruana. Dos ciudadanos peruanos fueron repatriados desde Rusia después de haber participado en el conflicto, mientras que las autoridades reportaron cientos de connacionales registrados en esa situación.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Poder Judicial ordenó la detención preliminar contra un investigado que con engaños, habría captado a una persona de Ate para que viaje a Rusia y participe en el conflicto que sostiene con Ucrania entre marzo y abril de este año, según... pic.twitter.com/p07TUtU7Wg — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

Según el Ministerio Público, la detención preliminar comunicada ahora corresponde específicamente al investigado que habría participado en el reclutamiento de una víctima para intervenir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La investigación deberá establecer las circunstancias y responsabilidades que correspondan.

El caso mantiene bajo investigación la presunta captación de personas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras las autoridades avanzan con las diligencias. La detención preliminar constituye una medida dentro del proceso y no una condena contra el investigado.