Apuestas online en la mira: gobierno de Buenos Aires aplicará un impuesto del 2% sobre los premios

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una nueva disposición tributaria sobre el sector del juego en línea. A través del Instituto de Loterías y Casinos, el ejecutivo liderado por Axel Kicillof aprobó una resolución que establece un cobro del 2% sobre los premios derivados de las apuestas online en la jurisdicción bonaerense.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien precisó que la alícuota se enmarca en la reglamentación de la Ley 15079, norma sancionada originalmente a finales de 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Alcances de la medida y plataformas autorizadas

La medida está dirigida de manera específica a los juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales o slots, donde el resultado se conoce instantáneamente tras cada jugada.

Las siete plataformas que cuentan con concesión legal para operar en la provincia de Buenos Aires deberán presentar declaraciones juradas con periodicidad semanal para auditar la retención sobre los montos abonados a los ganadores.

EL GOBIERNO DE KICILLOF ANUNCIÓ UN IMPUESTO DEL 2% A LOS PREMIOS DE LAS APUESTAS ONLINE



Carlos Bianco anunció una alícuota del 2% sobre los premios de juegos de resolución inmediata en las siete plataformas de apuestas online habilitadas en la Provincia. Lo recaudado irá al... pic.twitter.com/w0m9Bv9zgl — Clarín (@clarincom) September 7, 2026

Los fondos recaudados mediante esta alícuota se destinarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) para financiar programas estatales de salud, educación y desarrollo social.

De acuerdo con las estimaciones oficiales de la administración provincial, este nuevo descuento permitiría ingresar a las arcas públicas una cifra adicional estimada entre los 35.000 y 40.000 millones de pesos mensuales. Esta retención se suma a las obligaciones previas del sector, que ya tributa un 15% sobre utilidades brutas por la Ley Fiscal Impositiva y un canon del 10%.

Ajuste al apostador frente a la lupa sobre el gasto público

El impulso de esta nueva retención refleja la constante búsqueda de ingresos frescos por parte del Ejecutivo provincial para sostener las cuentas públicas en medio de un complejo escenario económico.

Sin embargo, la implementación de mayores gravámenes sobre los usuarios y la actividad privada genera inmediatos cuestionamientos al contrastarse con el elevado nivel de gasto de gestión que arrastra la administración bonaerense, siendo uno de los más mediáticos la exorbitante destinación de más de 50 mil millones de pesos (alrededor de 50 millones de dólares) en el 2025 para publicidad oficial.

Diversos analistas y sectores de la oposición han señalado la contradicción que representa apelar a nuevos cobros bajo la premisa de financiar la salud y la educación, mientras el gobierno de Kicillof mantiene abultados desembolsos en partidas de dudosa prioridad.

Este marcado contraste entre el incremento de la presión tributaria a la ciudadanía y el sostén de elevados costos operativos de gestión reabre un severo debate sobre la austeridad y las verdaderas prioridades presupuestarias en la provincia de Buenos Aires.