ERM 2026: estos son los distritos que concentran las búsquedas de Google antes de las elecciones

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el próximo 4 de octubre, vienen generando un mayor movimiento de consultas en internet. De acuerdo con datos de Google Trends difundidos en el marco del proceso electoral, los usuarios están buscando información relacionada con candidatos, alcaldías, trámites y obligaciones electorales.

El comportamiento de las búsquedas permite identificar qué temas están despertando mayor interés entre los ciudadanos, aunque estos datos no representan una medición de intención de voto ni permiten establecer preferencias electorales.

En Lima Metropolitana, las consultas relacionadas con las alcaldías de La Victoria, San Juan de Lurigancho, Comas y La Molina registraron incrementos. También aparecen búsquedas vinculadas con los aspirantes a las municipalidades de Nuevo Chimbote y Arequipa, además de consultas generales sobre la Alcaldía de Lima y las remuneraciones de los alcaldes.

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¿Qué buscan los electores antes de votar?

Uno de los aspectos que muestra el comportamiento digital es que el interés no se concentra únicamente en conocer a los candidatos. También existen consultas relacionadas con los procedimientos que los ciudadanos deberán cumplir durante la jornada electoral.

Entre los términos que registraron un aumento figuran las búsquedas sobre multas electorales, cómo saber si una persona fue designada como miembro de mesa, "Voto Informado 2026" y "Plataforma electoral". Estas consultas están relacionadas con la necesidad de conocer tanto las obligaciones como las herramientas disponibles antes de acudir a votar.

La ONPE, por ejemplo, acumuló más de 5 mil búsquedas durante la última semana analizada, lo que representó un incremento de 75 %. Asimismo, el término "elecciones municipales 2026" registró un crecimiento de 75 % en su volumen de búsquedas, según los datos de Google Trends.

Para los electores, este tipo de consultas puede servir como punto de partida para buscar información oficial sobre su local de votación, condición de miembro de mesa, multas y otros aspectos vinculados con las elecciones. En ese sentido, es importante diferenciar entre las búsquedas generales en internet y la información publicada directamente por los organismos electorales.

Seguridad ciudadana también concentra consultas

Otro de los temas que aparece con fuerza en las búsquedas es la seguridad ciudadana. Según los datos difundidos, las consultas vinculadas con esta problemática superan el interés general por el proceso electoral y se relacionan con la búsqueda de información que permita contrastar propuestas y conocer fuentes oficiales.

Entre los términos que registraron incrementos aparecen INEI, Observatorio de Seguridad Ciudadana y Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, las regiones que presentan mayor interés en estas consultas son Tacna, Madre de Dios, Callao, Loreto y Moquegua.

Este comportamiento coincide con uno de los temas que será abordado en el debate por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El JNE programó para el 21 y 22 de septiembre el debate de los 26 postulantes habilitados para participar en este proceso, con 13 candidatos en cada jornada. El encuentro se realizará desde las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

El debate tendrá cuatro bloques, que incluyen la presentación de la visión de Lima, interacción entre candidatos, preguntas ciudadanas y un mensaje final. Para la tercera parte se seleccionaron preguntas de las 4,921 consultas recibidas mediante la campaña "Pregúntale a tu candidat@".