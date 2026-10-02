Cantante de cumbia es asesinado durante un show en Ate: Policía investiga el crimen

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un cantante de cumbia, identificado como Andy Torres, fue asesinado durante un show realizado en el distrito de Ate. La Policía ya se encuentra investigando el crimen que ha generado conmoción entre los asistentes al evento.

Crimen en Ate: asesinan a cantante de cumbia

De acuerdo a información preliminar, el popular cantante identificado como Andy Torres acudió a una presentación para la que había sido contratado: un cumpleaños en Huaycán. Había pasado una hora del show cuando de pronto, la fiesta se convirtió en el escenario de un crimen frente a todos los asistentes al evento en la noche del último jueves 1 de octubre.

Alrededor de las 11:00 p. m., dos sujetos que, según las primeras diligencias policiales, se habrían infiltrado entre los asistentes en la fiesta, dispararon hasta siete veces, llegando a impactar contra el cantante de cumbia y al animador del artista de 29 años de edad. Lamentablemente, Andy Torres no logró sobrevivir.

Tras cometer la fechoría, los delincuentes huyeron de la escena. Las cámaras de videovigilancia capta a uno de los presuntos autores de los disparos corriendo presurosamente por la avenida Avelino Cáceres, luciendo un polo oscuro y pantalón de color caqui, hasta llegar al lado de un grifo, asimismo, se observa una unidad vehicular de color plateada.

¿Qué se sabe sobre los responsables del crimen?

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recoger información que permita esclarecer las circunstancias del asesinato del cantante de cumbia y chicha, Andy Torres. Las grabaciones de la cámara de seguridad serán usadas durante las investigaciones del caso para determinar la identidad de los criminales que abrieron fuego en plena fiesta.

Los familiares del músico exigen justicia y que el caso no quede impune. El hermano de Andy Torres aseguró a la prensa que el artista era una persona muy carismática y alegre y que, según tiene conocimiento, no habría recibido alguna amenaza previo al ataque, pero en los últimos días lo notaron cabizbajo.

"Hay videos de cámaras de seguridad donde se ve las características de esa persona que ha cometido esto. (...) En estos últimos días lo he visto algo bajoneado. (...) Yo creo que puede ser tipo envidia porque mi hermano estaba en un momento que estaba creciendo en esto de la música, le estaba yendo muy bien. Por eso quiero que las autoridades investiguen a fondo y ver quién ha cometido este hecho", precisó el hermano a 'Latina Noticias'.

Tres intervenidos por asesinato de cantante en Ate

Finalmente, el hermano del cantante asesinado durante un show en Huaycán, precisó que tras el crimen, la Policía le habría detallado que tras un operativo habrían intervenido a al menos tres personas al ver las cámaras de seguridad, que se mantienen bajo custodia e investigación.

La Policía y las autoridades competentes continúan con las diligencias para esclarecer el asesinato del cantante de cumbia Andy Torres, ocurrido en Ate. Se espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables y conocer con precisión el móvil del ataque.