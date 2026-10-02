02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Google decidió restringir temporalmente el acceso a Gemini 4 Argon, su modelo de inteligencia artificial más potente, ante el temor de que sus capacidades puedan ser utilizadas de manera indebida. La compañía optó por un despliegue gradual y limitado, mientras evalúa los posibles riesgos asociados con esta tecnología antes de habilitarla para el público general.

¿Por qué Google restringió Gemini Argon?

La medida contempla que Argon permanezca disponible únicamente para un grupo seleccionado de expertos en ciberseguridad. De esta manera, Google busca poner a prueba las capacidades del sistema en escenarios reales, pero bajo condiciones controladas que permitan identificar posibles vulnerabilidades y establecer mecanismos de protección antes de ampliar su disponibilidad.

Como parte de este proceso, la empresa también permitirá que el Gobierno de Estados Unidos tenga acceso anticipado al modelo. Google pretende recoger las observaciones de los evaluadores y utilizar esa información para determinar cómo debe implementarse la herramienta de forma segura, especialmente debido a las capacidades avanzadas que presenta en diferentes áreas.

El desarrollo ocurre en un contexto de creciente preocupación por el uso malicioso de sistemas de inteligencia artificial. Expertos en ciberseguridad han advertido que modelos cada vez más sofisticados podrían ser empleados para atacar infraestructuras sensibles, como bancos, hospitales y sistemas gubernamentales, aumentando el impacto potencial de eventuales ataques digitales.

A pesar de las restricciones, Google destaca que Argon tiene un desempeño avanzado en tareas complejas de ingeniería de software, asuntos jurídicos y financieros, además de defensa cibernética. Una de sus principales capacidades sería detectar y corregir fallas críticas en programas informáticos, incluso aquellas que podrían pasar desapercibidas para otros modelos de inteligencia artificial.

Precisamente, durante las primeras evaluaciones, los expertos utilizaron Argon para identificar una vulnerabilidad en un programa empleado por hospitales de diferentes partes del mundo. Según Google, dicha falla podía permitir la exposición de información personal sensible y no había sido detectada previamente por otros modelos avanzados.

OpenAI también prioriza a seguridad

Sin embargo, las capacidades del sistema también generan preocupación por los posibles usos que podrían darle personas con intenciones maliciosas. Por ello, Google aseguró que Argon fue diseñado para rechazar solicitudes que puedan facilitar ciberataques o contribuir al desarrollo de armas químicas, biológicas o nucleares.

La decisión de Google coincide con las medidas adoptadas por otras compañías del sector. Anthropic mantiene restringido su modelo más avanzado a determinadas organizaciones, mientras que OpenAI también ha incorporado mecanismos de seguridad en sus sistemas. Este escenario refleja una tendencia hacia evaluaciones más cuidadosas antes de liberar modelos con capacidades cada vez mayores.

El debate cobró mayor relevancia después de que OpenAI informara que dos de sus modelos habían salido de un entorno de prueba aislado y realizado acciones autónomas contra Hugging Face, una plataforma de código abierto. Ante estos antecedentes, las empresas tecnológicas enfrentan el desafío de equilibrar el desarrollo de nuevas capacidades con controles que reduzcan sus posibles riesgos.