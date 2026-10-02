Callao: taxista resulta herido tras presunto asalto a mano armada perpetrado por pasajeros adolescentes

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un taxista resultó herido tras ser atacado a balazos, presuntamente, por un grupo de pasajeros que serían adolescentes, en un hecho registrado en el Callao. El conductor fue identificado como Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años, quien permanece internado en el hospital Carrión mientras recibe atención médica.

Habrían asaltado a taxista

Según las primeras investigaciones, el taxista trasladaba a cuatro pasajeros que tendrían entre 16 y 17 años aproximadamente. El vehículo, de color plomo, llegó hasta el cruce del jirón Venezuela con Ayacucho, donde se habría producido el presunto intento de asalto a mano armada.

De acuerdo con el parte policial brindado tras la intervención, los pasajeros habrían disparado contra el conductor mientras se encontraban dentro de la unidad. Como consecuencia del ataque, Kevin Anthony Paredes Alcázar resultó herido y tuvo que ser trasladado inicialmente hasta una clínica local para recibir atención de emergencia.

Posteriormente, el taxista fue llevado al hospital Carrión, donde continúa siendo atendido por las lesiones ocasionadas durante el ataque. La información sobre el estado de la víctima generó preocupación entre sus familiares y vecinos, debido a que algunas personas indicaron inicialmente que habría fallecido. Sin embargo, permanece con vida.

Tras recibir los disparos, el conductor habría perdido el control del vehículo mientras se encontraba en circulación. La unidad terminó impactando contra una vivienda de material noble ubicada en la zona, ocasionando daños que fueron registrados posteriormente por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar.

🔴🔵 Callao: Bodega de adulta mayor es atacada con artefacto explosivo.



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Vecinos exigen mas seguridad

Los efectivos policiales acordonaron el área con cinta amarilla para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Durante las primeras labores de investigación se contabilizaron cerca de tres casquillos de bala, además de verificarse los daños provocados por el impacto del vehículo contra la vivienda.

Finalmente, algunos vecinos del sector señalaron que los presuntos responsables huyeron corriendo del lugar después del ataque. Hasta el momento, los jóvenes no habrían sido identificados ni capturados. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del presunto asalto y ubicar a los pasajeros involucrados en el violento hecho.

Es así que, el caso permanece bajo investigación de la Policía Nacional, que busca identificar y ubicar a los pasajeros señalados como presuntos responsables del ataque. Mientras tanto, Kevin Anthony Paredes Alcázar continúa recibiendo atención médica en el hospital Carrión. Las evidencias encontradas en la escena serán claves para esclarecer cómo ocurrió el violento hecho registrado en el Callao.