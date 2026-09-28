Restricciones electorales empiezan este lunes 28 de septiembre: entérate cuáles son las prohibiciones por las ERM, según el JNE

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, desde hoy, lunes 28 de septiembre, empiezan las restricciones electorales para la jornada que tendrá lugar este domingo 4 de octubre.

Vale recordar que, previo al inicio de las prohibiciones, los candidatos a la alcadía de Lima expusieron sus propuestas los días 21 y 22 de septiembre, con la finalidad de que la ciudadanía pueda informarse sobre sus respectivos planes de gobierno para emitir un voto responsable.

Restricciones a cumplirse en la semana de elecciones

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la primera restricción empezó a las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre, con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación.

Asimismo, la segunda restricción entrará en vigencia desde la medianoche del viernes 2 de octubre con la suspensión de reuniones y manifestaciones de índole político. Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 3 también queda prohibida toda clase de propaganda política a nivel nacional.

Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre queda restringida la venta de bebidas alcohólicas (también conocida como ley seca ) hasta la misma hora del lunes 5 de octubre.

Por su parte, durante el día de la elección (domingo 4 de octubre), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio, a nivel nacional.

Este lunes 28 de setiembre comienza a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre. #ERM2026 pic.twitter.com/aXyy3LUyZh — JNE Perú (@JNE_Peru) September 28, 2026

Multas por no votar

A menos de una semana de llevarse a cabo los nuevos comicios electorales en el Perú, el JNE recordó que el sufragio mantiene carácter obligatorio para los peruanos entre 18 y 70 años. En ese sentido, la inasistencia les generará multas económicas y restricciones administrativas.

En ese contexto, las multas por no votar serán de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2 % de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1 % UIT) y 27.50 soles para distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

En cuanto a los miembros de mesa, titulares y suplentes que no cumplan con su deber cívico, la multa única es de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

Asimismo, si un integrante de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir con su deber y tampoco emite su voto, recibirá ambas multas electorales.

De esta manera, el JNE informó el cronograma de restricciones electoral y las multas por no acudir a votar este domingo 4 de octubre.