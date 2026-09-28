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Eviten las multas

Restricciones electorales empiezan este lunes 28 de septiembre: entérate cuáles son las prohibiciones por las ERM, según el JNE

El JNE informó las restricciones electorales que entran en vigencia desde la medianoche del lunes 28 de septiembre, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026.

JNE informa restricciones electorales.
JNE informa restricciones electorales. Difusión

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/09/2026

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En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, desde hoy, lunes 28 de septiembre, empiezan las restricciones electorales para la jornada que tendrá lugar este domingo 4 de octubre.

Vale recordar que, previo al inicio de las prohibiciones, los candidatos a la alcadía de Lima expusieron sus propuestas los días 21 y 22 de septiembre, con la finalidad de que la ciudadanía pueda informarse sobre sus respectivos planes de gobierno para emitir un voto responsable.

Restricciones a cumplirse en la semana de elecciones

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la primera restricción empezó a las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre, con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación. 

Asimismo, la segunda restricción entrará en vigencia desde la medianoche del viernes 2 de octubre con la suspensión de reuniones y manifestaciones de índole político. Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 3 también queda prohibida toda clase de propaganda política a nivel nacional. 

Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre queda restringida la venta de bebidas alcohólicas (también conocida como ley seca) hasta la misma hora del lunes 5 de octubre.

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Por su parte, durante el día de la elección (domingo 4 de octubre), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio, a nivel nacional.  

Multas por no votar 

A menos de una semana de llevarse a cabo los nuevos comicios electorales en el Perú, el JNE recordó que el sufragio mantiene carácter obligatorio para los peruanos entre 18 y 70 años. En ese sentido, la inasistencia les generará multas económicas y restricciones administrativas.

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En ese contexto, las multas por no votar serán de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2 % de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1 % UIT) y 27.50 soles para distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

En cuanto a los miembros de mesa, titulares y suplentes que no cumplan con su deber cívico, la multa única es de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

Asimismo, si un integrante de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir con su deber y tampoco emite su voto, recibirá ambas multas electorales.

De esta manera, el JNE informó el cronograma de restricciones electoral y las multas por no acudir a votar este domingo 4 de octubre.

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