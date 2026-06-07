Elecciones 2026: Descubre en SEGUNDOS si tu mesa ya está lista y RECIBIÓ el material electoral

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Una vez iniciado el proceso electoral que se desarrollar este domingo 7 de junio en las Elecciones 2026, miles de personas necesitan acceder a diversas informaciones sobre la organización de la jornada. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), habilitó la plataforma JNE Fiscaliza que da la opción a los usuarios en todo el territorio nacional ver el estado de instalación de las mesas de votación desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Qué aspectos relacionados a la votación se pueden ver en la plataforma?

Por medio de una publicación en su cuenta oficial, el JNE ha expresado que la plataforma digital creada para el desarrollo del proceso electoral, se pueden encontrar apartados en los que se puede ver si el material de la ONPE ya llegó al local de votación, el despliegue de ánforas, cédulas y documentos pertinentes con el desarrollo.

🗳️ ¡El proceso electoral en tus manos y en tiempo real!



El JNE pone a disposición de la ciudadanía la plataforma digital "JNE Fiscaliza", con el compromiso de garantizar la total transparencia de la #SegundaVuelta #EG2026.



📱Síguelo aquí 👉 https://t.co/cb9z8f1qoK pic.twitter.com/Zb8upUDvVC — JNE Perú (@JNE_Peru) June 7, 2026

La información se actualiza de manera seguida y muestra el avance del traslado desde las ODPE hacia los centros de votación en todo el territorio nacional. Para acceder a esta información verificada y actualizada en vivo solo se tiene que ingresar a este enlace.

Plataforma digital en la que se puede ver la actualización del proceso electoral

Mediante este link, los usuarios pueden verificar si su local de votación cuenta con el material necesario para el desarrollo de la votación. Estas acciones hacen que se refuerce la transparencia del proceso que tuvo complicaciones en la primera vuelta electoral en las una gran cantidad de mesas se quedaron sin instalar.

¿Cómo consultar tu mesa de sufragio y seguir su instalación en tiempo real?

A través de la plataforma JNE Fiscaliza, los ciudadanos pueden consultar información detallada sobre el desarrollo de las Elecciones 2026 mediante una serie de filtros que permiten ubicar cada mesa de sufragio por departamento, provincia, distrito, centro poblado, local de votación o número de mesa. Con esta herramienta, es posible conocer de manera rápida y personalizada el estado de los puntos de votación en todo el país.

Dicho sistema muestra si las mesas ya fueron instaladas, si cuentan con el material electoral correspondiente o si todavía se encuentran pendientes de habilitación para el inicio de la jornada. De esta manera, los electores pueden mantenerse informados sobre el avance del proceso en sus respectivos locales de votación.

En total, en estas Elecciones 2026, más de 90 mil mesas de sufragio estarán bajo monitoreo, contribuyendo a una mayor transparencia, control y supervisión de las elecciones a nivel nacional.